Tra le uscite manga Star Comics del 18 Maggio 2022 si segnala la Celebration Edition di Detective Conan, che vede uscire poi anche il nuovo volume della New Edition e lo spin-off Wild Police Story. Inoltre fa il suo esordio anche la nuova Ultimate Edition di Dragon Ball.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 18 Maggio 2022, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice, ricordandovi che potete anche consultare tutte le novità di Giugno e i vari annunci fatti al Napoli Comicon.

Le uscite Star Comics del 18 Maggio 2022

DETECTIVE CONAN n. 100

CELEBRATION EDITION

di Gosho Aoyama

€ 6,90

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

Shinichi Kudo è un brillante liceale abilissimo nel risolvere qualunque enigma o caso di omicidio, anche il più complesso. Un giorno viene catturato da dei misteriosi uomini in nero e viene costretto a bere una strana medicina che lo trasforma in un bambino delle elementari… Da quel momento diverrà Conan, il piccolo detective più famoso del Giappone!

Uno dopo l’altro, vengono ritrovati dei cadaveri non identificati, probabilmente opera dell’Organizzazione degli Uomini in Nero, i cui membri più pericolosi sono Gin, Vodka, Chianti, Korn, Vermouth, Kir e Rum… Cosa verrà rivelato al termine della lotta tra due intelligenze ineguagliabili?

Per festeggiare il grande traguardo, il centesimo volume della serie sarà disponibile anche in una fantastica Celebration Edition dotata di sovraccoperta speciale con illustrazione esclusiva e, in allegato, un poster, uno sticker e una illustration card!

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 18

di Gosho Aoyama

€ 5,90

Ai Haibara è una nuova compagna di classe di Conan e comincia subito a farsi notare, sedendosi nel banco di fianco al piccolo investigatore con gli occhiali ed entrando persino a far parte del Club dei Giovani Detective. Quale oscuro segreto nasconde la nuova arrivata?

DETECTIVE CONAN – WILD POLICE STORY n. 1

MITICO n.285

di Gosho Aoyama , Takahiro Arai

€ 5,50

Rei Furuya, Jinpei Matsuda, Wataru Date, Kenji Hagiwara e Hiromitsu Morofushi… Salvo Furuya sono tutti morti, ma quei cinque poliziotti erano dotati di un talento senza pari. Frequentavano lo stesso corso alla Scuola di Polizia del Dipartimento Metropolitano di Tokyo, e oltre che studenti eccezionali erano anche degli individui dalla spiccata personalità, il che li rendeva dei soggetti piuttosto problematici. Chissà che tipo di vita scolastica avranno condotto…

Lanciamoci alla scoperta dei trascorsi giovanili di questi cinque agenti dal cuore ricolmo di senso di giustizia, in questa nuova miniserie che amplia ulteriormente il mondo di Detective Conan!

DIE WERGELDER n. 5

MUST n.128

di Hiroaki Samura

€ 5,90

UN MISTERIOSO RACCONTO CHE UNISCE EROS E VIOLENZA!

Un impiegato della Hill-myna rivela l’orrenda verità sulla sua azienda. Nel frattempo, l’assassina Meimao giunge sul posto e lo scontro si sposta nei vicoli del quartiere a luci rosse, sfociando in una vera e propria rissa!

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 1

di Akira Toriyama

€ 15,00

In un piccolo paese di montagna a migliaia di chilometri dalla civiltà vive un bambino di nome Goku, che ha una strana coda e una forza straordinaria! Un bel giorno Goku incontra Bulma, una ragazza di città che sta cercando le “Sette Sfere del Drago”, grazie alle quali è possibile evocare un drago leggendario pronto ad esaudire qualunque desiderio: inizia così il lungo viaggio dei due alla ricerca delle sfere. Lungo il cammino Goku troverà tanti amici, ma anche molti nemici, e scoprirà la vera natura del suo eccezionale potere!

Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition. Composta da 34 volumi, con copertina rigida di 15×21 cm e sovraccoperta, l’edizione proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in occasione della prima pubblicazione in Giappone su rivista, per regalare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile all’originale giapponese!

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! n. 5

TECHNO n.314

di Sumito Oowara

€ 6,50

L’Eizouken, che ha promesso di rimettere in piedi una libreria di libri usati, questa volta è alle prese con la realizzazione di un anime che coinvolgerà il mondo reale! Verrà persino allestito uno studio di registrazione per ricreare il suono della campana della torre dell’orologio, ora fuori uso. Sarà poi il momento di fare la conoscenza di alcuni personaggi davvero eccentrici, come i membri del Club di Pesca (?!) e quelli del Gruppo di Studio sugli Anime, finora rimasto avvolto nel mistero…

ONE PIECE NEW EDITION n. 93

GREATEST n.261

di Eiichiro Oda

€ 4,30

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE!

Robin, invitata al palazzo dello shogun insieme alla splendida cortigiana Komurasaki, viene scoperta dagli uomini di Orochi mentre sta cercando di reperire qualche preziosa informazione e si ritrova in grave pericolo. Cappello di Paglia, invece, dopo il drammatico scontro con il potentissimo Kaido, tenta di fuggire dalla Cava dei Prigionieri…

PHANTOM SEER n. 2

di Kento Matsuura , Togo Goto

€ 5,50

Con una potentissima tecnica combinata, i fratelli Katanagi sono riusciti a domare la furia di un mostro spettrale. Mentre Riku si sottopone a un addestramento speciale per poter dare il proprio contributo in battaglia, si viene a sapere che il mostro cercato da Iori è coinvolto nei casi di sparizione degli “invitatori” su cui il ragazzo sta indagando…

SHAMAN KING FINAL EDITION n. 28

di Hiroyuki Takei

€ 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI!

Dopo essere stati scelti per diventare i cinque guerrieri, Yoh e i suoi compagni vagano all’inferno per portare a termine il loro addestramento. Nel frattempo, gli uomini di Hao attaccano gli altri che si trovavano con la signorina Maiden! Anna accorre in loro aiuto, ma…

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI n. 14

SHOT n.251

di Sorata Akiduki

€ 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI!

Accettando di buon grado l’ordine di Zen, Obi si riunisce a Shirayuki e Ryu, di stanza a Lilias. Shirayuki ha iniziato a lavorare immediatamente, ma incontra difficoltà nel preparare una medicina. Poi, a un certo punto, Obi la invita a guardare insieme l’alba…

ULTRAMAN n. 14

ACTION n.338

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

€ 5,90

“Ultraman è buono o cattivo?”… Mentre Shinjiro si tormenta su questo dubbio, riceve la chiamata di Rena, che in realtà sarebbe dovuta essere a New York. Nonostante la felicità per quella sorpresa inaspettata, però, scopre che la ragazza voleva vederlo solo per chiedergli un parere. Nel frattempo, si susseguono vari casi di omicidi seriali a opera di alieni, e a indagare sulla vicenda non ci sono solo la polizia e la SSSP, ma anche un misterioso ente privato d’investigazione scientifica…