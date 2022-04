Super Mario Bros: il film è stato rimandato ad aprile del 2023

Il creatore di Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto ha annunciato sull’account Twitter ufficiale di Nintendo of America che Nintendo e Illumination hanno rimandato la pellicola d’animazione dedicata a Super Mario Bros. durante la primavera del 2023. In particolare, il film uscirà il 7 aprile in Nord America e il 28 aprile in Giappone. Illumination ha anche annunciato il ritardo sul suo account Twitter.

Il film era precedentemente previsto per il 21 dicembre di quest’anno.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

Il cast del doppiaggio include Chris Pratt e Charlie Day come Mario e Luigi, rispettivamente. Anya Taylor-Joy interpreterà la principessa Peach. Jack Black darà la voce a Bowser.

Altri membri del cast includono Seth Rogen come Donkey Kong, Keegan-Michael Key come Toad, Fred Armisen come Cranky Kong, Kevin Michael Richardson come Kamek e Sebastian Maniscalco come Spike. Charles Martinet, che ha doppiato Mario e molti altri personaggi Nintendo nei giochi, darà voce anche a “camei a sorpresa” nel film.

Universal Pictures distribuirà il film. Aaron Horvath e Michael Jelenic dirigono il film, con una sceneggiatura di Matthew Fogel.

Nintendo ha annunciato nel febbraio 2018 che il team di Universal Studios Illumination Entertainment (Despicable Me, Minions, Sing) ha iniziato a pianificare il film d’animazione. Sia Nintendo che Universal Pictures stanno finanziando il progetto, e Universal Pictures distribuirà il film in tutto il mondo.

Il presidente di Nintendo Tatsumi Kimishima ha detto in un’intervista con il quotidiano The Asahi Shimbun nel maggio 2016 che Nintendo era in trattative con società di produzione per realizzare film basati sui suoi giochi.

Il sito Buzzfeed ha riportato nel 2014 che Nintendo era in trattative con Sony Pictures per i diritti cinematografici del franchise di Super Mario Bros. Il produttore del film live-action Ghost in the Shell, Avi Arad, era legato alla produzione.

Nintendo sta già collaborando con Universal Studios per produrre attrazioni Nintendo per i suoi parchi a tema Universal Studios Japan, Universal Orlando Resort e Universal Studios Hollywood. Gli Universal Studios Japan di Osaka hanno iniziato la costruzione delle sue attrazioni “Super Nintendo World” nel giugno 2017.

Rocky Morton e Annabel Jankel hanno diretto il film live-action Super Mario Bros. del 1993 con Bob Hoskins, John Leguizamo e Dennis Hopper.