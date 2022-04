Le uscite della settimana sono molteplici, ed anche Sergio Bonelli arricchisce il suo catalogo, che copre fino al al 1° maggio 2022 Aprile del 2022 ovviamente, partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

Tutto Tex 613 – La terra delle pietre fumanti

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: Edicola 27/04/2022

Prezzo: 4,40 €

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Piccinelli Alessandro, Leomacs

Copertina: Villa Claudio

Intanto, ai confini del Messico, entra in scena un glaciale killer di nome Xavier Mondego.

Uno scontro a fuoco sembra inevitabile… Ma su entrambi i gruppi incombe la minaccia di Crawford, il capo della Compagnia delle Pellicce, che ha guidato a Yellowstone Park decine di pistoleri e indiani Cree per far piazza pulita di chi sinora ha ostaoclato i suoi loschi affari.

10 Ottobre. Terzo volume

Formato: 22 x 30 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 72

Uscita: Libreria 28/04/2022

Soggetto: Barbato Paola

Sceneggiatura: Barbato Paola

Disegni: Surroz Mattia

Copertina: Surroz Mattia

Colori: Surroz Mattia

Un racconto ricco di suspence e colpi di scena, drammatico e senza via di scampo, che cattura il lettore dalla prima all’ultima pagina.

Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria.

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte.

Nero Volume 2 – Oscurato il sole, e spente le stelle

Formato: 22 x 30 cm, colore

Tipologia: Cartonato

Pagine: 80

Uscita: Libreria 28/04/2022

Soggetto: Mammucari Emiliano, Mammucari Matteo

Sceneggiatura: Mammucari Emiliano, Mammucari Matteo

Disegni: Avallone Alessio

Copertina: Mammucari Emiliano

Colori: Matera Adele, Saponti Luca

Sullo sfondo delle Crociate due guerrieri, uno arabo e uno cristiano, combattono fianco a fianco per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe sull’umanità intera. La fortezza di Tell Bashir rischia di capitolare sotto i colpi degli assedianti franchi.

Intanto Nero, scoperto il piano del Qādī per risvegliare un antico demone, decide di ostacolarlo in ogni modo possibile, combattendo persino contro i propri alleati. Nessuno può immaginare che presto il mondo non sarà più lo stesso.