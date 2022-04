Haikyu!!: leggi il capitolo speciale che celebra il decimo anniversario

Haikyu!! sta festeggiando il decimo anniversario della sua uscita originale. Ora in questa occasione torna con un nuovo capitolo speciale ambientato dopo gli ultimi momenti della serie.

La serie manga originale di Haruichi Furudate è terminato su Weekly Shonen Jump di Shueisha un paio di anni fa.

Tuttavia rimane ancora una delle serie sportive più popolari mai pubblicate sulla rivista.

Di fatto il franchise ha segnato dieci anni dalla sua pubblicazione iniziale. Furudate è tornato al franchise con una serie di nuovi fantastici progetti che includevano una continuazione speciale della serie originale.

Haikyuu è tornato su Shonen Jump con il nuovo capitolo one-shot, intitolato “A Party Reignited” (“una festa riaccesa”). È ambientato dopo gli eventi della serie originale.

Si svolge nell’anno 2022, è un breve seguito agli eventi del finale. Questi hanno anticipato il brillante futuro di tutti i giovani atleti incontrati nel corso della serie originale.

Questo nuovo capitolo vede molti di loro riunirsi per un’esibizione speciale.

La pagina Twitter ufficiale di Shonen Jump ha condiviso direttamente il link tramite il quale è possibile leggere lo speciale:

Haikyu!! Special One-Shot: A Party Reignited: The star players are gathered for a big game! Read it FREE from the official source! https://t.co/ecu7vtVUtM pic.twitter.com/MjL8UUjPPI — Shonen Jump (@shonenjump) April 24, 2022

Questo nuovo capitolo speciale segue Tetsuro Kuroo, che da allora è diventato un agente sportivo speciale.

Sta facendo del suo meglio per diffondere la pallavolo in tutto il mondo (come si vede nel finale della serie).

È ambientato poco dopo il salto temporale nelle pagine finali della serie (che va anche oltre i quattro anni passati nell’arco finale e la partita della serie). I fan possono vedere molti dei loro personaggi preferiti della serie riunirsi per un gioco speciale. Lo scopo è mostrare al mondo quanto può essere divertente la pallavolo.

È più o meno lo stesso spirito della serie originale ed è un divertente viaggio nella memoria per coloro che si sono persi questo cast esteso da quando il manga è giunto al termine. L’intera serie è disponibile anche con Viz Media in digitale, ma per quanto riguarda l’anime, i fan continuano a sperare che un giorno torni per una quinta stagione per riprendere quel grande incontro tra Karasuno e Nekoma.