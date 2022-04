Spy x Family: ecco i dettagli sulla produzione dell’anime

Spy x Family non è solo una delle serie anime più attese della stagione primaverile, ma una delle serie più attese del 2022 in generale.

Seguendo la storia di Twilight che deve portare a termine una missione mettendo insieme una finta famiglia. Si scopre che sua futura figlia e sua moglie nascondono i loro segreti.

Alla serie lavorano Wit Studio e CloverWorks. Un nuovo programma ha rivelato su quali episodi della prima stagione dell’adattamento queste lavoreranno.

Ricordiamo che tra i lavori di Wit Studio e CloverWorks più famosi ci sono le prime tre stagioni de L’Attacco dei Giganti di Wit Studio.

D’altra parte, CloverWorks è meglio conosciuto per aver lavorato su importanti adattamenti di anime come My Dress-Up Darling e The Promised Neverland.

Quindi entrambi questi studi di animazione si sono sicuramente guadagnati le credenziali, anche se i loro rispettivi lavori sono stati piuttosto diversi.

Con il primo episodio di Spy x Family, si vede l’alta qualità dell’animazione, mostrata nel riportare la vita della famiglia di Twilight sul piccolo schermo.

Wit Studio produrrà gli episodi “dispari” della serie, ovvero gli episodi uno, tre, cinque, e così via. CloverWorks invece lavorerà agli episodi “pari” della serie, alias episodi due, quattro, sei, ecc.

Pertanto, il primo episodio della serie è stato prodotto da Wit e il prossimo sarà prodotto da CloverWorks. Quindi dovrebbe essere interessante vedere quali differenze, se presenti, possono essere individuate.

Ricordiamo che Spy x Family è un manga scritto e disegnato da Tatsuya Endo, serializzato sulla rivistadigitaleShōnen Jump+ di Shūeisha dal 25 marzo 2019.

Il 23 luglio 2020 Planet Manga ha annunciato la pubblicazione del manga in Italia, iniziata a novembre 2020.