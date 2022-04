Il mondo dice addio a Addio a Fujiko Fujio A, all’anagrafe Motoo Abiko, co-autore di Doraemon e mangaka senza tempo che ha partecipato alle serie più influenti, incisive e famose della nostra infanzia.

L’immortale Fujiko Fujio A ha creato un pezzo importante della cultura pop giapponese, successivamente espansa in tutto il globo.

La sua carriera comincia negli anni ’50 in compagnia di Hiroshi Fujimoto, autore che avrebbe composto l’altra metà della spettacolare coppia.

L’autore ha lavorato nel corso del tempo a manga importanti e senza tempo, tra i tanti ricordiamo Obake no Q-Taro, una delle prime serie pubblicata nel 1964, Manga-michi, Doraemon, Pro Golfer Saru, Carletto il principe dei mostri, Nino il mio amico ninja, Superkid eroe bambino, Chimpui, Martina e il campanello misterioso e tante altre.

La maggior parte sono diventate famose anche in Italia grazie alla loro trasposizione anime.

L’autore è stato trovato senza vita nella sua residenza a Kawasaki, a Tokyo, nella mattina del 7 aprile 2022. La polizia è intervenuta successivamente ad una chiamata dove veniva dichiarato che qualcuno era svenuto a casa dell’artista, alle 8:40 secondo il fuso orario del Giappone.

Purtroppo le forze dell’ordine appena arrivate sul posto hanno trovato il corpo senza vita di Motoo Abiko. Ci sono delle indagini in corso ma molto probabilmente l’uomo è deceduto per cause naturali. Fujiko Fujio A aveva 88 anni.

Una figura immortale che con la sua arte ha rivoluzionato e donato al mondo un volto nuovo, un volto senza tempo che difficilmente verrà dimenticato.