Pokémon Scarlatto & Violetto: i tre starter prendono vita

Pokémon Scarlatto & Violetto usciranno a fine 2022, e i preordini sono ampiamente aperti. La nona generazione è stata rivelata, insieme ai tre starter: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

A tal proposito sono stati ricreati crossover improbabili e sono state ipotizzate le evoluzioni finali dei tre Pokémon. Oggi però, si torna su Reddit, nello specifico sul profilo dell’utente Lazerpand1 che ha realizzato una clip davvero simpatica dove da vita ai tre starter.

La clip inizia con Quaxly che assume una posa singolare mostrando orgogliosamente il suo ciuffo; successivamente ammiriamo Sprigatito, che starnutisce e si accascia dolcemente a terra; si finisce poi con Fuecoco, che senza curarsi di niente e di nessuno si rosicchia teneramente la sua coda.

Alla fine della clip torna Quaxly, che prova a mettersi al centro dell’attenzione. Il povero Pokémon però, viene prontamente allontanato da una mano accompagnata da un chiaro “Tu, fuori dai piedi!“, qui ovviamente tradotto dallo spagnolo presente nell’audio del video estratto da un episodio di The Simpsons.

Ecco le ipotesi sulle evoluzioni finali:

Game Freak dopo Leggende Pokémon: Arceus di certo non si è fermata, e prontamente si è messa di nuovo all’opera per donare al pubblico un nuovo titolo di uno dei brand più famosi e remunerativi al mondo.

Ovviamente i dettagli sono ancora esigui, ma di certo nel corso di questi mesi avremmo sicuramente qualche informazione aggiuntiva.

Parlando dei tre starter che saranno presenti in Pokémon Scarlatto & Violetto invece:

Quaxly è uno dei tre starter selezionabili del prossimo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, e si tratta di un Anatroccolo di tipo Acqua, seguito da Sprigatito, ovvero un Erbagatto, di tipo Erba, e Fuecoco Fuocodrillo di tipo Fuoco.

La semplicità della nona generazione ricorda gli albori della serie, dove il design rispecchiava una leggerezza non indifferente e questo ha permesso di fondere vecchio e nuovo in una buona fusione storica.

Nintendo ha quindi dato il via alla nona generazione Pokémon che fin dal lancio ha fatto già discutere e riflettere gli appassionati, nonostante siano passati pochi giorni dall’annuncio.

Ma le meraviglie di internet non si fermano con la notizia appena letta, e ancora una volta colpiscono egregiamente, non si placano, e senza lasciarci fiatare un attimo si presenta con un crossover improponibile, spiccato e divertente.

Il crossover in questione coinvolge Le Bizzarre Avventure di Jojo, uno dei manga più letti e seguiti in assoluto, vi invitiamo a cliccare al link e non ve ne pentirete: all’interno troverete uno dei nuovi Pokémon con l’acconciatura di uno dei personaggi creati da Hiroiko Araki.