That Time I Got Reincarnated as a Slime: il trailer del film rivela novità

Giovedì il sito web ufficiale del film anime in uscita nel franchise di That Time I Got Reincarnated as a Slime ha svelato una nuova visual e un nuovo trailer per il film.

Il video rivela il titolo del film That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bonds, la storia e l’opening di novembre.

Fuse, l’autore della serie originale di light novel, ha redatto la nuovissima storia originale del film.

La storia sarà incentrata su un nuovo paese chiamato Razha, situato a ovest di Tempest.

Una cospirazione di lunga data che ruota attorno a una ragazza con un potere misterioso coinvolge Rimuru e i suoi compagni. Rimuru e il suo comandante Benimaru incontrano anche un altro sopravvissuto orco di nome Hiiro, che teneva Benimaru in grande considerazione.

Il primo anime televisivo del manga di Taiki Kawakami, a sua volta un adattamento della serie di light novel di Fuse e Mitz Vah, è stato presentato in anteprima nell’ottobre 2018.

Crunchyroll ha trasmesso l’anime in streaming e FUNimation Entertainment ha trasmesso in streaming un doppiaggio inglese.

La seconda stagione dell’anime televisivo lancia il suo primo corso (trimestre di un anno) nel gennaio 2021.

L’anime televisivo del manga spinoff di Shiba The Slime Diaries: That Time I Got Reincarnated as a Slime è stato poi presentato in anteprima il Tokyo MX nell’aprile 2021.

Dopo la fine di The Slime Diaries, il secondo corso della seconda stagione inizia a luglio 2021, per nove mesi consecutivi di anime televisive del franchise dell’anno scorso.

Sia Funimation che Crunchyroll trasmettono in streaming la seconda parte. Funimation ha anche trasmesso in streaming un doppiaggio inglese.