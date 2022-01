Andrew Garfield rivela che la storia del fattorino “spoiler” era vera.

Andrew Garfield racconta un curioso retroscena relativo al suo ritorno in No Way Home… rovinata da un fattorino!

Dopo una lunghissima e trepidante attesa, finalmente il 15 Dicembre scorso in Italia ha debuttato Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo Film co-prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures diretto da Jon Watts. Il Film sta riscuotendo un grande successo, è stato certificato anche Fresh (ovvero la visione è consigliata) con un punteggio del 95% da parte della critica americana, ed ha ottenuto un A+ come punteggio su Cinemascore.

Come alcuni di voi ricorderanno un autista di DoorDash (un servizio di food delivery – consegna cibo) ha “raccontato” in rete a Gennaio 2021 di aver effettuato una consegna ad Andrew Garfield ad Atlanta scrivendo su Twitter di aver consegnato degli alcolici e del cibo “a quell’attore che ha interpretato Spider-Man e che ha fatto morire Gwen“, e che l’attore era stato scortese. Questo scatenando le fantasie dei fan dato che già si vociferava la sua presenza all’interno del Film.

Ecco il Tweet:

Andrew Garfield confirms the DoorDash delivery guy story was real 😂 (via @joshuahorowitz) pic.twitter.com/Aky1cIfBoG — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 17, 2022

Andrew Garfield ha raccontato a Happy Sad Confused con Josh Horowitz, su Atlanta. Adesso che il segreto è stato svelato,ha raccontato a, su Spotify , la sua versione della storia, confermando che l’autista gli aveva consegnato effettivamente del cibo ad

Ecco le sue parole:

“Era la mia prima notte ad Atlanta e mi trovavo insieme a due dei miei più cari amici, uno dei quali lavora a The Walking Dead che viene girato nella stessa zona. Eravamo nell’abitazione dove mi avevano piazzato e avevo ordinato una cena a domicilio per tutti noi perché eravamo in pieno periodo COVID e si poteva solo prendere il cibo da asporto. Era letteralmente la mia prima notte lì e stava andando tutto meravigliosamente. Indossavo sempre la mascherina. Portavo un cappellino. Nessuno poteva riconoscermi, capire che mi trovavo lì, dovevo davvero mantenere un profilo bassissimo e quello che serviva per non farmi riconoscere.”

Ovviamente poi sappiamo tutti come è andata a finire:

“Arriva il fattorino, un tizio dall’aspetto dolce e cordiale. Apro la porta, lo ringrazio, ho addosso la mascherina e il cappellino. E faccio una cosa del tipo: “Grazie Amico!”. Solo che lui fa “Yo,yo,yo, aspetta: devo vedere la tua carta d’identità”. Strano. La carta d’identità per il delivery? Nessun servizio di consegne a domicilio me l’aveva mai chiesta. Per essere chiari, lui era anche molto vicino alla porta, ma proprio tanto e io ero super impensierito perché il giorno dopo sarei dovuto andare sul set e non mi andava di correre il rischio di far chiudere il set di un Film Marvel nel bel mezzo di una pandemia. Quindi gli dico “Certo, un secondo: ti dispiacerebbe allontanarti un po’? Sai, il COVID e tutto il resto”, ma gli chiedo anche perché dovevo mostrargli i miei documenti. “Devo controllare le generalità perché hai preso degli alcolici”. Però l’ordine fatto con DoorDash non era a mio nome e io neanche avevo preso alcolici. Avevo preso dei taco.”

L’attore dice di aver fatto uscire il suo amico Trevor e mostrare la sua carta d’identità, cercando di depistare la situazione. Ma poi l’autista della consegna è andato su Internet a fare ricerche:

“E guarda un po’ che il tizio ha detto “Penso di aver appena consegnato del cibo a Andrew Garfield!” e penso anche che mi abbia dato del maleducato, cosa che di certo non sono stato. Avevo chiesto che venisse rispettato il distanziamento sociale e probabilmente la richiesta lo ha infastidito, cosa che non volevo in alcun modo fare e anzi chiedo venia per qualsiasi cosa che possa essere stata scambiata per maleducazione. Non mi piace innervosire la gente, ma poi è diventato un caso e credo che sia anche finito nei guai. Non so di preciso, ma dovunque tu sia, so cosa avevi in mente quella sera. Volevi essere subdolo e mi hai obbligato ad affrontare una bella sfida.”

Spider-Man: No Way Home – Trama & Cast

Il film fa seguito a Spider-Man: Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019). secondo reboot del Franchise cinematografico di Spider-Man. I film sono liberamente ispirati al personaggio dei fumetti della Marvel Comics, diretti da Jon Watts e co prodotti da Columbia Pictures (Sony) e Marvel Studios.

Nel cast ritroviamo Tom Holland (Peter Parker/Spider-Man), Marisa Tomei (zia May), Jacob Batalon (Ned Leeds), Zendaya (Michelle “MJ” Jones), Tony Revolori (Flash Thompson), Jon Favreau (Happy Hogan) e Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). È previsto il ritorno di Jamie Foxx nel ruolo del villain Electro (già visto in The Amazing Spider-Man 2) e di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus (il cattivo di Spider-Man 2), insieme ad altri personaggi dei precedenti Film di Spider-Man.

“Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.”

