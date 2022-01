Tra le uscite J-POP Manga del 19 gennaio 2022 segnaliamo Miss Kobayashi’s Dragon Maid, la commedia che ha già conquistato i cuori di molti lettori in tutto il mondo grazie anche alla popolare trasposizione animata. Sono in uscita i primi due volumi e un’esclusiva sopraccoperta variant limitata alla prima tiratura del primo volume.

Inoltre è in uscita anche la la nuova edizione de Le montagne della follia, in formato omnibus, con copertina cartonata in simil-pelle, effetto cuoio.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 19 gennaio 2022. Qui potete consultare il riepilogo delle uscite mensili.

Le uscite J-POP Manga del 19 gennaio 2022

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 1 – Regular e Variant

di Coolkyousinnjya

Prezzo: € 6,50

La signorina Kobayashi è una tipica impiegata che vive una vita ordinaria, tra giornate al lavoro e serate in solitudine nel suo piccolo appartamento. Ma tutto per lei sta per cambiare: dopo aver salvato la vita alla giovane Tohru, Kobayashi scoprirà che questa adorabile ragazza non è altri che… un drago! Intenzionata a fare di tutto per ricambiare il suo debito di gratitudine, Tohru insiste per trasferirsi a vivere con la sua salvatrice, per servirla in ogni modo questa desideri… o meno! Ora la signorina si ritrova con una nuova, ingombrante coinquilina, che fa del suo meglio per dare una mano in casa. Ma quando sei un drago, niente è mai semplice: Kobayashi, puoi dire addio alla tua vecchia vita!

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 2

di Coolkyousinnjya

Prezzo: € 6,50

Tohru, giovane (?) maid-drago aiuta con i suoi poteri nelle faccende di casa… Ma le sue capacità risultano utili anche in spiaggia o al Comiket! Insieme alla piccola Kanna e al cupo maggiordomo (?) Fafnir, draghi come lei, inizia ad abituarsi alla società umana. Qualcuno, però, intende turbare la quiete della sua vita con Kobayashi!

Le montagne della follia – OMNIBUS

di Gou Tanabe e H.P. Lovcraft

Prezzo: € 30,00

L’Antartide, continente silezioso inospitale. Gli scienziati guidati dal professor William Dyer si sono prefissi di arrivare là dove nessuno si è mai spinto, nel cuore di quella distesa desolata, ma a ostacolarli non sarà solo il gelo. Nascosto da titaniche montagne, qualcosa è sopravvissuto per interi eoni tra il ghiaccio e la roccia: esseri ben più antichi e pericolosi degli esseri umani che sarebbe saggio non disturbare…

Komi can’t communicate 14

Di Tomohito Oda

Prezzo: € 5,90

Komi si sta godendo appieno le vacanze estive: ritorna al paese dei nonni con l’autobus notturno e gioca con la cugina e con Inaka, va in bicicletta insieme a Tadano, lavora in una bancarella durante un festival e molti dei suoi compagni di classe vanno a trovarla. Guarda anche i fuochi d’artificio insieme ai suoi migliori amici, e intorno a lei mutano pian piano le dinamiche amorose…

I diari della speziale 5

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

Prezzo: € 6,50

Benché congedata dall’harem, Maomao viene assunta alle dirette dipendenze di Renshi per lavorare alla corte esterna. A causa della sua arguzia, la giovane viene interpellata sempre più spesso per risolvere diversi enigmi, finendo coinvolta in questioni spinose. È forse l’inizio di una grande carriera da investigatrice?

Black jack 5 – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 12,00

Il maestro Tezuka taglia profondo come un bisturi con le storie di questo volume: la dolcezza dell’amore di Pinoko, l’affetto che i suoi pazienti provano per lui e i tormenti legati al suo passato traumatico gettano una luce sull’esistenza senza pace di Black jack, mostrandocelo in alcuni dei momenti più difficili della sua brillante carriera di chirurgo fuorilegge

Game of Familia 5

Di Mikoto Yamaguchi e D.P.

Prezzo: € 6,90

Poco dopo la conquista del regno di Daba, Sasae riceve la notizia che i Dead Male sono riusciti a infrangere le difese della fortezza e potrebbero addirittura essersi infiltrati nel mondo umano. Sospettando che si tratti di un piano del regno magico di Reichnel per utilizzarli militarmente, Sasae decide di recarvisi per investigare. Hinana è contraria a superare il confine illegalmente e costringe il fratello a entrare nel regno per vie ufficiali, ossia iscrivendosi all’Accademia di magia. Lì, però, insegna Ode Seeker, il più potente stregone del continente, che insieme a una ragazza misteriosa sta conducendo pericolosi e sospetti esperimenti.

Super HxEros 10

di Ryouma Kitada

Prezzo: € 6,50

La regina dei Kiseichu ha proposto una tregua a Retto e Kirara, a condizione che diventino una coppia e le forniscano periodicamente energia H. Sho accende la gelosia di Kirara facendo il filo a Retto, ma in realtà sta cercando di farli mettere insieme!

Re:Zero Light Novel 10

Di Tappei Nagatsuki, Shinichirou Otsuka

Prezzo: € 12,00

Dopo aver sconfitto l’Arcivescovo dell’Accidia del Culto della Strega, Subaru Natsuki riesce a rivedere Emilia. I due ragazzi risolvono i loro problemi personali e si riappacificano, ma ben presto si alza il sipario su una nuova avventura.

Bunny Girl Senpai 2

Di Hajime Kamoshida, Tsugumi Nanamiya e Tsukumo Asakusa

Prezzo: € 6,50

Tra tutte le cose che avrebbe potuto trovare in biblioteca, lo studente Sakuta Azusagawa si è imbattuto forse nella più assurda: una giovane vestita da coniglietta, della quale nessuno oltre a lui sembra accorgersi.