Eternals – la Regista Chloé Zhao parla dei riferimenti a Superman e Batman presenti nel Film

Eternals è uscito in tutti Cinema Italiano il 3 Novembre scorso, e adesso si appresta ad arrivare anche su Disney+ il prossimo 12 Gennaio.

Come abbiamo potuto vedere nel Film ci sono stati dei riferimenti ai personaggi più popolari della DC Comics ovver: Superman e Batman. Adesso Empire Magazine ha intervistato Chloé Zhao in vista della pubblicazione su Disney+ di Eternals che avverrà il prossimo 12 Gennaio.

La Regista nel corso dell’intervista si è presa i meriti per i riferimenti ai personaggi:

“Mi prendo la responsabilità per questa scelta. Credo che dovremmo tutti vivere una grande e felice famiglia. E possiamo anche parlare dell’elefante nella stanza, ovvero il fatto che Ikaris ricordi Superman. Ci sono tanti registi che hanno portato Superman sul grande schermo, offrendo la loro interpretazione di una figura così importante a livello culturale. Perciò ho pensato che fosse positiva l’idea di fare un omaggio, e riconoscere queste grandi interpretazioni di Superman. E poi nel Film c’è Gilgamesh che guarda i suoi Film mentre cerca di proteggere Thena. E vedrete anche una scena tagliata in cui parla di un Film… che vi farà sorridere. Lui ama i lungometraggi su Batman.”

Eternals – trama e cast

Il nuovo Film dei Marvel Studios, Eternals, presenta un nuovo team di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel, antichi alieni che hanno vissuto in segreto sulla Terra per migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire allo scoperto per riunirsi contro i nemici più antichi dell’umanità, i Devianti.”

Nel cast del film ‘Eternals’ troviamo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

