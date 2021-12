Bakemonogatari – il manga di Oh! Great nella fase finale

Bakemonogatari – Monster Tale, adattamento manga a cura di Oh! Great (Air Gear) delle light novel di NisiOisiN e vofan, sta per entrare nella fase finale.

Lo comunica l’account Twitter ufficiale del manga, che aggiunge come la serie godrà di una pagina a colori sul numero 7 di Weekly Shonen Magazine in vendita dal 12 Gennaio 2022:

Bakemonogatari – Monster Tale è in corso di serializzazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 14 Marzo 2018.

I capitoli della serie sono raccolti finora in 15 volumi.

In Italia esce Edizioni Star Comics, il volume 12 arriverà a Marzo 2022.

TRATTO DALL’ACCLAMATA SERIE DI LIGHT NOVEL FIRMATE DA NISIOISIN E SUPERBAMENTE DISEGNATO DALL’ABILE MANO DI OH! GREAT!

Un giorno al giovane Koyomi Araragi capita di afferrare al volo l’affascinante Hitagi Senjogahara, scivolata da una rampa di scale. Scopre così con sgomento che la ragazza… è completamente priva di peso! Colpita da una sorta di maledizione, Hitagi ha perso tutto il suo peso corporeo dopo aver incontrato un demone “granchio”, e per questo tende ad allontanare chiunque le si avvicini. Quel che la ragazza non sa è che anche Koyomi nasconde un inquietante segreto, che affonda le radici in un incredibile vicenda di mostruose entità e situazioni sovrannaturali…