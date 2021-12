La serie è diffusa in simulcast su Amazon Prime Video.

Lupin the 3rd Parte 6 – il trailer della seconda metà dell’anime

La seconda parte (o cour) di Lupin the 3rd Parte 6 inizierà a essere trasmessa a partire da Gennaio 2022.

Come vi abbiamo già riportato, la parola chiave della seconda metà della serie sarà “donna“.

Di seguito il nuovo video promozionale:

Eiji Suganuma (Lupin III Prison of the Past) dirige Lupin the 3rd Part 6 su sceneggiature di Takahiro Okura (Lupin III Ritorno alle Origini); Hirotaka Marufuji (Lupin III: Addio, Amico Mio) cura il character design, mentre Yuji Ohno (Lupin III) compone la colonna sonora.

Gli scrittori ospiti sono:

l’acclamato regista Mamoru Oshii (Ghost in the Shell, Lamù: Beautiful Dreamer, Patlabor the Movie 2)

(Ghost in the Shell, Lamù: Beautiful Dreamer, Patlabor the Movie 2) lo sceneggiatore veterano Masaki Tsuji (Astro Boy, Tommy La Stella dei Giants, Toriton)

(Astro Boy, Tommy La Stella dei Giants, Toriton) l’autore di romanzi mystery Taku Ashibe (Murder in the Red Chamber)

(Murder in the Red Chamber) l’autore di romanzi di avventura e fantascienza Akio Higuchi (Zone)

(Zone) e la scrittrice di gialli Kanae Minato (Confessione)

Yumi Matsumiya, Koichiro Bizen, Hiromasa Ogura, Wataru Nishizawa, Beom Seon Lee e Yusuke Takeda sono i direttori artistici, mentre Hiromi Miyawaki è il colorista.

Akemi Sasaki dirige la fotografia, Masato Yoshitake si occupa del montaggio; Youji Shimizu è il direttore del suono, mentre Hiromune Kurahashi cura gli effetti sonori.

TMS Entertainment produce le animazioni.

La serie ha debuttato lo scorso 6 Ottobre; la parola chiave del primo cour è “mystery“.

In Italia esce in simulcast su Amazon Prime Video in collaborazione con Yamato Video.