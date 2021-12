Un nuovo teaser trailer per la terza stagione dell'anime fantascientifico di Yoshiki Tanaka

Legend of the Galactic Heroes: un teaser trailer per la terza stagione dell’anime

L’epopea fantascientifica Legend of the Galactic Heroes sta per giungere al terzo capitolo della sua avventura animata.

Il rilascio di un nuovo teaser trailer aumenta l’attesa verso un titolo dalla notevole profondità. In più, questo contributo video pone l’accento sul duello tra la Fortezza di Iserlohn dell’Alleanza e la Fortezza di Geiersburg dell’Impero.

I dettagli della terza stagione di Legend of the Galactic Heroes

Oltre a rilasciare un nuovo teaser trailer, il sito ufficiale dell’anime Legend of the Galactic Heroes ha annunciato che Yuuto Uemura sarà parte integrante del cast. Il ruolo assegnatogli per l’occasione è quello dell’ammiraglio imperiale Niedhart Müller.

L’anime debutterà, come di consueto, al cinema. I tre lungometraggi che comporranno l’arco narrativa approderanno nelle sale cinematografiche nipponiche 4 marzo, il 1 aprile e il 13 maggio del 2022.

Successivamente, si passerà ad un format televisivo con 24 episodi da 25 e 48 minuti.

La produzione gode di numerose autorità del settore. Basti pensare a Shunsuke Tada (legato a Production IG) o a Noboru Takagi (Junjoo Romantica, Kuroko’s Basketball). Mentre il character design vede la presenza tra gli altri di Katsura Tsushima (Kuroko’s Basketball).

L’anime in Italia

Se si vuole guardare Legend of the Galactic Heroes in lingua italiana, è possibile farlo avvalendosi della piattaforma streaming VVVVID.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale del portale: