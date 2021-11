Star Trek – la serie originale ritorna in Blu-ray

La serie originale della saga di Star Trek ritorna in una nuova edizione Blu-ray Disc grazie a Koch Media Italia.

Per festeggiare il 55° anniversario della prima messa in onda, infatti, uscirà un cofanetto in una nuova edizione steelbook con la Original Series completa (tre stagioni) in versione restaurata e ricca di oltre 9 ore contenuti speciali.

Il box sarà in vendita dal 9 Dicembre 2021 ed è disponibile per l’acquisto su Fan Factory, Amazon e altri store.

Ricordiamo che la quarta stagione di Discovery uscirà in streaming su Pluto TV; Koch Media la sta pubblicando in home video.

Star Trek: The Original Series – Steelbook 20 Blu-ray – Serie TV Completa

La serie narra le avventure della nave stellare federale USS Enterprise (NCC-1701) e del suo equipaggio, nella sua missione quinquennale di esplorazione nel cosmo alla ricerca di nuove forme di vita e di nuove civiltà, per arrivare spavaldamente là dove nessun uomo è mai giunto prima. Ѐ ambientata tra gli anni 2266 e 2269, in un ipotetico futuro in cui i terrestri si sono riuniti nel governo mondiale della Terra Unita e sono entrati in contatto con altre forme di vita senzienti residenti nella Via Lattea, arrivando a promuovere con essi la nascita della Federazione Unita dei Pianeti.

Specifiche tecniche:

Numero Dischi: 20

Durata: 68 ore (Extra esclusi)

Formato Video: Full frame

Formato Audio: Inglese 7.1 DTS-HD Master Audio; Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo Mono

Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo

Sottotitoli: Francese, Tedesco, Danese, Italiano, Svedese, Norvegese, Spagnolo, Finlandese, Olandese, Inglese, Inglese SDH

Contenuti Extra: