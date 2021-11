Annunciata Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, nuova attrazione a tema Marvel al Disney World.

Disney annuncia Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind! La nuova attrazione a tema Marvel

Mentre le riprese di Guardiani della Galassia: Vol. 3 sono in corso, Disney e il regista James Gunn hanno presentato Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, l’attrazione che sarà inaugurata nell’Estate 2022 presso l’Epcot, uno dei parchi di Disney World.

In un nuovo video rilasciato durante l’evento Destination D23 Disney di questo fine settimana ha rivelato che Glenn Close tornerà per Guardiani della Galassia: Cosmic Rewind. La leader dei Xandariani e dei Nova Corps, il comandante Nova Prime, un ruolo che ha avuto nel primo Guardiani della Galassia uscito nel 2014 ma da allora non l’abbiamo più rivista.

Ecco il video! Buona Visione:

Anche James Gunn è intervenuto su Twitter per annunciare l’attrazione:

This is something special & I can’t wait for you guys to experience it: The Guardians need YOU! It’s Save the Galaxy Time at Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. An all-new coaster opening at #EPCOT in Summer 2022!💥 ⏪ 📼#CosmicRewind #SaveTheGalaxyTime #DisneyWorld50 pic.twitter.com/H3TcqwWnLc — James Gunn (@JamesGunn) November 20, 2021

La Disney, con questo annuncio ha anche rilasciato due Concept Art di quella che sembra essere la coda per l’attrazione, con immagini e repliche di oggetti del franchise dei Guardiani della Galassia in bella mostra.

Chiamata Xandar Gallery, si dice che l’area sia il luogo in cui gli ospiti “scopriranno di più sul popolo, la cultura e la storia di Xandar, compresi i loro eroi come… i Guardiani della Galassia! Va tutto bene finché non si presentano, ovviamente, e l’avventura segue in un inseguimento intergalattico attraverso il tempo e lo spazio.” In altre parole, il pubblico farà una corsa sui vagoni del sistema OmniCoaster, che ruotano di 360° per indirizzare i visitatori nei punti desiderati, permettendo loro di seguire la storia. Sarà una delle montagne russe al chiuso più lunghe del Mondo.

È stato rilasciato anche un Poster Ufficiale che potete trovare di seguito:

Però a quanto pare però lo stesso James Gunn ha precisato che al momento Cosmic Rewind fa parte di un Universo a se stante dal MCU. Un utente su Twitter gli ha chiesto se la storia dell’attrazione si svolge in relazione alla sua controparte MCU poiché include Adult Groot anziché Baby Groot. E Gunn ha confermato che “È nel suo universo”.

Lo stesso utente di Twitter ha insistito ulteriormente sulla questione chiedendo se questo significhi che Vol. 3 includerà Adult Groot prima che Gunn riaffermasse lo stato apparentemente non canonico dell’attrazione:

“Questo non è il Vol 3, è Cosmic Rewind, che è una cosa a sé.”

Infatti poco dopo l’uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 2 a Maggio 2017, Gunn aveva anticipato piani per delle giostre come “Mission: BREAKOUT” e spiegando come esistono giostre come questa e “Cosmic Rewind” nel loro universo separato dall’MCU anche se evidentemente ne prendono spunto:

“‘Guardiani della Galassia – Mission: BREAKOUT!’ è l’inizio di un nuovo, separato e divertente universo del parco a tema e non è canonico per l’MCU.”

Possiamo infine dire che anche se nono direttamente canoniche nell’MCU queste attrazioni a tema che anche se ne prendono spunto inizialmente come personaggi, costumi armi ecc.., ad un certo punto avranno una loro storia che non andrà ad influire sulla storia principale del Marvel Cinematic Universe.

