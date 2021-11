TONIKAWA – annunciata la stagione 2, arriverà su Crunchyroll

TONIKAWA: Over the Moon for You, la serie anime che adatta il manga di Kenjiro Hata, continuerà con nuovi episodi.

Warner Bros. Japan ha infatti annunciato ufficialmente la produzione di un nuovo episodio speciale e di una seconda stagione, che Crunchyroll diffonderà in simulcast anche in Italia.

Di seguito la locandina:

E il trailer di annuncio:

Lo staff:

Regia: Hiroshi Ikehata

Composizione della serie: Kazuho Hyodo

Character Design: Masakatsu Sasaki

Musica: Endo

Animazione: Seven Arcs

Il cast:

Akari Kito: Tsukasa Yuzaki

Junya Enoki: Nasa Yuzaki

Yu Serizawa: Kaname Arisugawa

Sumire Uesaka: Aya Arisugawa

Konomi Kohara: Chitose Kaginoji

La prima stagione di TONIKAWA: Over the moon for you si compone di 12 episodi più un OVA che hanno tenuto compagnia agli spettatori durante l’Autunno 2020.

Gli episodi sono disponibili su Crunchyroll:

La commedia sulla vita matrimoniale dell’autore di “Hayate the Combat Butler”, Kenjiro Hata, diventa finalmente un anime! Nasa Yuzaki s’innamora a prima vista della misteriosa Tsukasa. Quando Nasa le confessa con onestà i suoi sentimenti, lei gli risponde: “ti frequenterò, ma solo da sposati”. La preziosa e deliziosa vita da appena sposati di Nasa e Tsukasa sta per iniziare!

Il manga originale è in corso su Weekly Shonen Sunday dal Febbraio 2018.