Lucca Comics Awards 2021 – i vincitori

Wonderland ha comunicato i vincitori dei Lucca Comics Awards 2021, i premi di Lucca Comics & Games che “compongono, nella loro molteplicità e autonomia, un unico ideale palmares che racconta la creatività dei nostri tempi.”

A seguire tutti i vincitori dei Lucca Comics Awards 2021, tra cui troviamo Naoki Urasawa e il suo Asadora!:

GRAN GUINIGI MIGLIOR DISEGNO

Werther Dell’Edera per “Something is Killing the Children”

GRAN GUINIGI MIGLIOR SCENEGGIATURA

Lee Lai per “Stone Fruit”

GRAN GUINIGI MIGLIOR ESORDIENTE

Miguel Vila per “Padovaland”

GRAN GUINIGI MIGLIOR FUMETTO BREVE O RACCOLTA

A.M.A.R.E. a cura di Liliana Cupido e Roberta Colombo

GRAN GUINIGI MIGLIOR FUMETTO BREVE O RACCOLTA

A.M.A.R.E. a cura di Liliana Cupido e Roberta Colombo | Canicola Edizioni @LuccaCandG pic.twitter.com/VM9Sk45dsr — Rai4 (@RaiQuattro) October 30, 2021

LUCCA GAMES AWARDS – PREMIO ALLA CARRIERA (GIOCHI)

Gianfranco Fioretta

YELLOW KID MAESTRO DEL FUMETTO

Lorenzo Mattotti

GRAN GUINIGI MIGLIOR FUMETTO SERIALE

Asadora! di Naoki Urasawa

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Penss e le pieghe del mondo di Jérémie Moreau

PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA

Penss e le pieghe del mondo di Jérémie Moreau | @tunue @LuccaCandG pic.twitter.com/MjDLa7qi3L — Rai4 (@RaiQuattro) October 30, 2021

PREMIO STEFANO BEANI PER UN’INIZIATIVA EDITORIALE

Le Riviste di FUMETTI UMORISTICI a cura di Sio

PREMIO STEFANO BEANI PER UN’INIZIATIVA EDITORIALE

Le Riviste di FUMETTI UMORISTICI a cura di Sio | @Shockdom @scottecs @LuccaCandG pic.twitter.com/u7Wb6q5cxV — Rai4 (@RaiQuattro) October 30, 2021

JOE DEVER AWARD

Dune: Imperium di Paul Dennen

YELLOW KID AUTORE DELL’ANNO

Marco Galli per “Dentro una scatola di latta”

MENZIONE DELLA GIURIA

“Kids & Legends” di Spritzgnack Game Factory

GIOCO DI RUOLO DELL’ANNO

“Broken Compass” di Riccardo “Rico” Sirignano e Simone Formicola | Two Little Mice

GIOCO DI RUOLO DELL'ANNO

"Broken Compass" di Riccardo “Rico” Sirignano e Simone Formicola | Two Little Mice @LuccaCandG #Wonderland pic.twitter.com/MS6pDajs1W — Rai4 (@RaiQuattro) October 30, 2021

MENZIONE DELLA GIURIA GIOCO DELL’ANNO

“MicroMacro” di Johannes Sich

GIOCO DELL’ANNO

“My City” di Reiner Knizia

YELLOW KID FUMETTO DELL’ANNO

“Rusty Brown” di Chris Ware