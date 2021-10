Far Cry 6 – Giancarlo Esposito nel cast

Far Cry 6 sarà disponibile dal 7 Ottobre 2021 per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5, Stadia, Amazon Luna e PC.

Ubisoft ha annunciato la partecipazione di Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian), il quale ha prestato il proprio volto all’antagonista del videogame.

Tutti i dettagli dal comunicato stampa ufficiale:

GIANCARLO ESPOSITO PER FAR CRY 6: GRANDI ATTORI PER GRANDI GIOCHI

I videogiochi stanno acquisendo una rilevanza sempre maggiore nel mondo dell’entertainment mondiale, diventando un medium di riferimento anche per le star di Hollywood. La conferma arriva con Giancarlo Esposito nel ruolo chiave dell’antagonista nell’imminente Far Cry 6 in uscita il 7 ottobre.

Far Cry 6, il nuovo episodio dell’amata serie firmata Ubisoft, è pronto a conquistare i videogiocatori di tutto il globo a partire dal 7 ottobre, immergendoli in un mondo estremamente realistico tenuto sotto scacco dal sanguinario dittatore Antón Castillo, magistralmente interpretato da Giancarlo Esposito.

Il celebre attore, entrato nell’immaginario comune grazie all’iconico Gustavo Fring di Breaking Bad, ha infatti prestato per la prima volta il suo volto al personaggio di un videogame, rimarcando l’importanza e il peso che i videogiochi hanno conquistato negli ultimi anni nell’industria dell’intrattenimento.

Le collaborazioni con grandi attori e personaggi dello spettacolo ormai non si contano. Da Jon Berthal, protagonista dell’ultima incarnazione del franchise Tom Clancy’s Ghost Recon e star di serie tv del calibro di The Walking Dead e The Punisher, a Trasference, particolarissimo gioco in VR realizzato in collaborazione con Elijah Wood, entrato nella storia del cinema per il ruolo di Frodo ne Il Signore degli Anelli. Insomma, ormai è un dato di fatto: videogiochi, film e serie tv sono medium sempre più liquidi e in grado di mischiarsi l’uno con l’altro.

La presenza di Giancarlo Esposito nel nuovo Far Cry 6 è quasi una consacrazione del gaming come forma di intrattenimento ideale, in grado di fondere l’esperienza immersiva tipica di un videogioco con l’emozione che solo il cinema sa dare, grazie all’interpretazione di grandi attori e una regia sempre più curata e che strizza l’occhio ai migliori colossal di Hollywood.

Il personaggio di Antón Castillo, spietato uomo di potere disposto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi, poi, calza proprio a pennello con la figura e lo stile recitativo di Esposito, in grado di dare forma e corpo a personalità complesse, sfaccettate e mai banali.

Queste caratteristiche sono diventate ormai elementi tipici degli antagonisti della serie Far Cry, entrata nel cuore di milioni di appassionati proprio per la complessità dei suoi personaggi, così realistici e “vivi”. Quindi, chi meglio di Giancarlo Esposito per dare un volto a un antagonista dal carattere così stratificato, calcolatore e senza scrupoli?

Con Far Cry 6, Ubisoft dimostra ancora una volta di essere ai vertici di un’industria in continua espansione ed evoluzione, sempre più in grado di attrarre l’attenzione di alcune delle più celebri stelle di Hollywood, continuando l’opera di costante innovazione e crescita del settore che da sempre la contraddistingue.

Far Cry 6 uscirà in tutto il mondo il 7 ottobre 2021 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia, Amazon Luna e per Windows PC su Store Epic Games, Ubisoft Store e su Ubisoft+*, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

La nuova incarnazione di uno dei franchise videoludici più amati sta per tornare, accompagnata da un’interpretazione attoriale con i fiocchi. È proprio il caso di dire: ciak, si gioca!

