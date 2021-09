Le uscite Panini DC Italia del 16 settembre 2021: le novità

Tutte le uscite Panini DC Italia del 16 settembre 2021, direttamente dal sito Panini; scopriamo insieme le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le uscite Panini DC Italia del 16 settembre 2021, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini DC Italia del 16 settembre 2021

Batman: Ianus – Edizione Deluxe

Autori: Nicola Mari, Alessandro Bilotta

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 64

Formato: 20.3X31.5

Contiene: Batman: Ianus (2021) #1

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

49,00 €

Chi è Ianus, cosa vuole da Batman e qual è la tragedia che li unisce?

La straordinaria storia apparsa su Batman: Il mondo, in edizione originale e Director’s Cut, con un’ampia sezione dedicata agli extra!

Dalla perizia di Alessandro Bilotta, Nicola Mari, Giovanna Niro e Andrea Accardi: un dream team del fumetto nostrano!

Un volume prestigioso per la prima avventura del Pipistrello ideata e realizzata completamente in Italia!

Contiene un’esclusiva litografia firmata dagli autori!

Batman: Il Mondo

Autori: Alessandro Bilotta, Lee Bermejo, Brian Azzarello, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 184

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The World (2021) #1

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735984

12,00 €

Per la prima volta nella storia, Batman viene reinterpretato dai maestri del fumetto di quattordici diversi Paesi!

Un’antologia di racconti che vedono il Cavaliere Oscuro in trasferta, realizzati da quattordici prestigiosi team creativi!

Per l’Italia, il Pipistrello approderà a Roma per affrontare un avversario mai visto prima!

Un volume di prestigio che contiene la primissima avventura di Batman ideata da autori italiani!

Superman di John Byrne 9

DC Best Seller

Autori: John Byrne, Eric Larsen, Marv Wolfman, Paul Levitz, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Superman (1987) #9, The Adventures of Superman (1987) #432, Action Comics (1938) #592/593

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Ridere e morire a Metropolis con Joker!

È guerra fra le gang di Suicide Slum. Il bersaglio? Superman!

Il ritorno di Darkseid!

Con la partecipazione straordinaria di Big Barda e Mister Miracle!

Justice League 16

Autori: Marcio Takara, Robson Rocha, Joshua Williamson, Ram V

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Justice League (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Dalle ceneri di Batman: Death Metal, un futuro inedito si affaccia sulla soglia del Multiverso Infinito!

La nuova Justice League, formata da eroi tutti da scoprire, porta avanti il mito del più grande supergruppo DC!

L’arrivo della Justice League Dark, in guerra contro Merlino e il suo esercito di maghi.

Due squadre di eroi diverse tra loro, ma unite sotto la guida di Joshua Williamson e Ram V!

Batman: Le Nuove Avventure – Stagione Uno

DC Collection

Autori: Alan Burnett, Ty Templeton, Paul Dini

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 208

Formato: 17X26

Contiene: Batman: The Adventures Continue Season One (2020)

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828735434

24,00 €

Una serie di storie completamente inedite ambientate nel mondo della serie animata dell’Uomo Pipistrello!

I Laboratori S.T.A.R. vengono attaccati da un robot gigante, ma chi è a controllarlo?

Come farà l’Uomo Pipistrello a fermare questa minaccia meccanica? E cosa c’entra tutto ciò con l’improvvisa apparizione in città di Lex Luthor?

Da Alan Burnett e Paul Dini, i visionari produttori di Batman: The Animated Series!

Batman/Superman 15

Autori: Ben Oliver, Gene Luen Yang

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Future State: Batman/ Superman (2021) #1

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

3,00 €

Future State arriva sul mensile dedicato ai Migliori del mondo!

La strenua resistenza del Cavaliere Oscuro all’occupazione di Gotham City non può durare a lungo senza l’aiuto del compagno di mille avventure…

…ma il Magistero ha già un piano per neutralizzare l'Ultimo Figlio di Krypton!

…ma il Magistero ha già un piano per neutralizzare l’Ultimo Figlio di Krypton! Uno sconvolgente sguardo all’avvenire di Batman e Superman dal premiato sceneggiatore Gene Luen Yang (Superman) e dall’acclamato artista Ben Oliver (The Authority: Human On The Inside)!

Rorschach 6

DC Black Label

Autori: Jorge Fornés, Tom King

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 24

Formato: 17X26

Contiene: Rorschach (2021) #6

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736417

3,00 €

L’indagine sull’attentato compiuto da un personaggio vestito come Rorschach diventa un mistero sempre più complesso.

Cosa lega una ragazza con problemi mentali e un famoso fumettista appena deceduto?

E perché entrambi sono riconducibili a Rorschach?

Il detective che indaga sul caso è alle prese con mezze verità sempre più disturbanti…

Da Tom King e Jorge Fornés, una disturbante rivisitazione moderna di Watchmen, il capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons!

Legion Lost

DC Library

Autori: Pascal Alixe, Andy Lanning, Dan Abnett, Olivier Coipel

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 288

Formato: 17X26

Contiene: Legion Lost (2000) #1/12

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736158

30,00 €

La Legione dei Super-Eroi è arrivata là dove nessun uomo è mai arrivato prima!

Una frattura nel tessuto spazio-temporale ha spedito i Legionari all’altro capo dell’universo conosciuto.

Cosa è successo a Element Lad? E riuscirà la new entry Shikari a ricondurre a casa i nostri eroi?

Un moderno classico del fumetto di fantascienza scritto magistralmente da Dan Abnett e Andy Lanning e disegnato da un giovanissimo Olivier Coipel!

Batman: Amore Folle

DC Vertigo Deluxe

Autori: Paul Dini, Bruce Timm

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 144

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman: Mad Love Deluxe Edition

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828736233

19,00 €

Uno dei capisaldi della DC in un’edizione speciale!

Scopriamo le origini di Harley Quinn, mentre prova a conquistare Joker eliminando… il Cavaliere Oscuro!

Un libro ricco di contenuti speciali: decine di layout, dietro le quinte, un’introduzione di

Paul Dini e una postfazione di Bruce Timm!

Dalle menti che hanno creato il capolavoro d’animazione Batman: The Animated Series!

Batman: Knightfall 1

Autori: Doug Moench, Graham Nolan, Chuck Dixon, Alan Grant, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 960

Formato: 18.3X27.7

Contiene: Batman (1994) #484/500, Batman: Shadow of the Bat (1992) #16/18, Batman: Vengeance of Bane (1993) #1, Detectives Comics (1937) #654/666, Showcase 93 (1993) #7/8

Rilegatura: Cartonato + sovracover

Interni: Colori

ISBN: 9788828736080

85,00 €

in edizione omnibus!

in edizione omnibus!

oltre i prorpi limiti!

oltre i prorpi limiti!

oltre i prorpi limiti! Nel frattempo il criminale noto come Bane sta tramando nell’ombra…

…e si prepara a “spezzare” per sempre l’Uomo Pipistrello!

Swamp Thing di Alan Moore 2

DC Absolute

Autori: Alan Moore, Steve Bissette, Rick Veitch, John Totleben, AA.VV.

Data di uscita: 16 set 2021

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 448

Formato: 20.5X31

Contiene: Saga of the Swamp Thing #35/49

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828732563

50,00 €