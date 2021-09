Berserk – la cover per Young Animal 18/2021

Il capitolo 364 di Berserk uscirà il 10 Settembre 2021 sul numero 18 della rivista Young Animal di Hakusensha.

Come abbiamo avuto modo di riportarvi, la rivista romperà la tradizione di porre in copertina le gravure idol per onorare la memoria del compianto Kentaro Miura.

Di seguito, quindi, l’illustrazione di copertina dedicata al celebre manga dark fantasy:

La rivista inoltre allegherà un booklet intitolato Messages to Kentaro Miura che conterrà una raccolta di 29 pagine a colori del manga e i messaggi dei colleghi del compianto Miura.

Tra questi troviamo anche Katsu Aki (Futari Ecchi) e Chica Umino (Un Marzo da Leoni).

A proposito di Berserk

Il compianto Kentaro Miura ha iniziato la serializzazione dell’acclamato Berserk sulle pagine della rivista Young Animal di Hakusensha nel 1989.

Il volume 41 uscirà a fine anno in Giappone e godrà anche di una edizione speciale.

Una mostra si terrà dal 10 al 23 Settembre 2021 presso il Sunshine City di Ikebukuro (Tokyo) e per l’occasione Hakusensha darà alle stampe un artbook dedicato all’arte del maestro Miura.

Planet Manga cura l’edizione italiana del manga fin da metà Anni 90 e da Dicembre 2020 ha iniziato a pubblicare i cofanetti (sia vuoti sia pieni) della Collection Serie Nera.

Per quanto riguarda gli anime, invece, nei mesi scorsi Yamato Video ha aggiunto la serie animata del 1997 in una nuova edizione rimasterizzata al catalogo di Amazon Prime Video (clicca qui per la visione).

La trilogia cinematografica dell’Età dell’Oro è acquistabile su DVD e Blu-ray Disc editi da Yamato Video e Koch Media.

L’anime televisivo del 2016, infine, è disponibile in streaming su Crunchyroll.

Acquista il volume 40 della serie