Platinum End – nuovi trailer e key visual

Platinum End, il manga degli autori di Death Note, diventa una serie anime al debutto il 7 Ottobre 2021 anche in Italia su Crunchyroll.

Per ingannare l’attesa, i canali web ufficiali della trasposizione hanno pubblicato il secondo trailer e la terza key visual, che possiamo guardare a seguire.

Il filmato annuncia e offre un assaggio della canzone della sigla di apertura Sense del gruppo BAND-MAID e annuncia che la ending sarà la canzone Kofuku-Ron di Yuu Miyashita.

Di seguito la locandina:

Platinum End – i dettagli dell’anime

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) dirige il primo cour della trasposizione anime di Platinum End presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta.).

Kazuchika Kise (Ghost in the Shell Arise) si occupa della regia del secondo cour.

Koji Odate (No Game, No Life) è autore del character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

L’anime si comporrà di 24 episodi suddivisi in due cour, che andranno in onda ininterrottamente da Ottobre 2021 a Marzo 2022 e trasporranno la storia completa del manga.

