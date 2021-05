Il sito web ufficiale di Platinum End ha pubblicato il character design di quattro nuovi personaggi della serie anime basata sul manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata (Death Note), accompagnati dai rispettivi doppiatori originali.

Kaito Ishikawa interpreta Kanade Uryu:

Kikuko Inoue è Meyza:

Tomoaki Maeno è Hajime Sokotani:

Hikaru Midorikawa è Balta:

A proposito di Platinum End

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata hanno serializzato Platinum End sulle pagine della rivista Jump SQ edita dalla casa editrice Shueisha dal 4 Novembre 2015 al 4 Gennaio 2021.

I 58 capitoli dell’opera sono stati raccolti in 14 volumetti.

In Italia è in corso di pubblicazione per Planet Manga e l’ultimo volume uscirà a Luglio insieme alla Discovery Edition del primo:

LA NUOVA OPERA DI TAKESHI OBATA E TSUGUMI OHBA, LA COPPIA DI AUTORI DI DEATH NOTE E BAKUMAN! Mirai, rimasto orfano, vive miseramente subendo le angherie dei parenti che l’hanno adottato. In preda alla disperazione, il giorno del diploma di scuola media il ragazzo decide di suicidarsi. Un attimo prima della sua morte si imbatte nell’angelo Nasse, che intende ridargli la voglia di vivere.

Hideya Takahashi (Strike Witches: Road to Berlin, Le Bizzarre Avventure di JoJo – Vento Aureo) dirige la serie anime di Platinum End presso lo studio Signal MD (Birthday Wonderland) su sceneggiature coordinate da Shinichi Inotsume (PERSONA 5 the Animation, Hayate the Combat Butler, Gangsta.)

Koji Odate (No Game, No Life) cura il character design, lo studio KUSANAGI (Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si occupa dei fondali, Masanori Ikeda dirige la computer grafica e Takatoshi Hamano dirige il sonoro presso Magic Capsule.

La serie anime debutterà questo Autunno.

