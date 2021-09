Blade – Il Regista conferma il suo coinvolgimento nella pellicola!

Nel 2019 al San-Diego Comi-con il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato il Film su Blade avente per protagonista il vincitore Premio Oscar Mahershala Ali nei panni del cacciatore di vampiri. Al momento i dettagli sulla pellicola sono ancora scarsi, ma dopo una lunga ricerca, gli studios hanno ingaggiato Stacy Osei-Kuffour, co-sceneggiatrice dell’acclamata serie HBO Watchmen, per scrivere la sceneggiatura e adesso Bassam Tariq nel ruolo di Regista.

.

Bassam Tariq conferma il suo ruolo come Regista!

In un’intervista con The Playlist Podcast Network, Bassam Tariq ha confermato di aver firmato con i Marvel Studios per dirigere il prossimo Film solista di Blade.

Quando gli è stato chiesto perché fosse giunto il momento per lui di realizzare Blade, Tariq sembrava entusiasta di poter confermare la sua collaborazione con la Marvel senza incorrere in sanzioni. Il regista ha ammesso di essere stato “onorato, ed è un privilegio” lavorare al fianco della scrittrice Staci Osei-Kuffour e della star Mahershala Ali al progetto:

“Innanzitutto, posso confermare che dirigerò Blade. La Marvel mi ha permesso di dirlo. Potrebbe esserci un cecchino della Marvel che punta un’arma contro di me o una cosa del genere. Ciò che posso dire è che non pensavo che sarebbe successo. Capisci che intendo? Ad essere onesti, sono onorato, è un privilegio. Sono al servizio di Staci Osei-Kuffour, ossia una sceneggiatrice incredibile che sta scrivendo il film. Ha scritto Watchmen, ha scritto anche Pen15, Power e The Morning Show. È una presenza fenomenale. Per me sta funzionando davvero bene, e ci sto lavorando giorno dopo giorno perché pensare a qualcosa di più è dura.”

Commentando la sensazione che qualcosa di simile alla “sindrome dell’impostore” (la condizione mentale di chi non si sente meritevole dei propri successi malgrado il proprio valore) fosse coinvolto con Blade, Tariq ha rivelato parte del suo nervosismo nell’affrontare un progetto di così alto profilo, sebbene abbia anche imparato a gestirlo:

“Voglio dire… la sindrome dell’impostore è reale, sai? Non so se ti senti anche tu così a volte ma io mi chiedo ogni giorno ‘Cosa ci faccio qui? Oddio, sarà questo il giorno in cui accadrà qualcosa?’, dove vengo scoperto come un impostore. Potrei dire qualcosa di stupido anche in queste interviste e il mondo intero potrebbe iniziare a pensare ‘È stupido’ o, peggio ancora, un attore che adoro potrebbe leggerlo e pensare ‘Non voglio assolutamente lavorare con lui.’ È una dinamica preoccupante. Ma sto imparando a conviverci. Sono onorato, questo è tutto quello che posso dire. E si prendono grandi rischi per essere un grosso studio. Non posso dire niente al riguardo, ma sono davvero emozionato per quello che stiamo facendo. Non vedo davvero l’ora.“

Blade – ancora in fase di produzione

Le riprese del Film dovrebbero iniziare a Luglio del prossimo anno. Ad oggi però non sono ancora stati rivelati dettagli in merito alla trama del cinecomic ma Stacy Osei-Kuffour è stata ingaggiata dopo ben sei mesi di ricerche che hanno coinvolto anche lo stesso Mahershala Ali. Secondo il The Hollywood Reporter, inoltre, pare che il titolo del Film possa rivelarsi essere Blade, the Vampire Slayer (Blade l’ammazzavampiri) per distanziare il progetto dalla trilogia con Wesley Snipes e che lo studio stia prendendo in considerazione principalmente registi di colore con l’obiettivo di continuare ad espandere la diversità del Marvel Cinematic Universe, sia sul grande schermo che sul dietro le quinte.

Sicuramente nei prossimi mesi, se non addirittura nelle prossime settimane ne sapremo di più su cast e data d’uscita. Così da poter assistere al lato soprannaturale dell’MCU.

