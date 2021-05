Continua il percorso narrativo dedicato ad Angel, che Saldapress propone in Italia con questo Angel volume 2 – La città dei demoni. Ci troviamo in un momento ed in una dimensione diversa rispetto alle storie originali di Buffy l’ammazzavampiri, ed Angel deve evitare che si apra la bocca dell’Inferno nel mezzo di Los Angeles.

Angel volume 2 – La città dei demoni: paura e delirio a Los Angeles

Per questo motivo Angel forma una squadra assieme al vampiro Spike, a Winfred Burkle e Charles Gunn. Insomma, le fazioni sembrano pronte a definirsi, ed i personaggi come l’audace Charlie Gunn non faranno altro che mettere ancora più carisma e audacia nelle azioni dei protagonisti della storia.

Questo secondo volume si basa sull’equilibrio di gruppo, fra personaggi che riescono a spiccare ed a caratterizzarsi bene, e che devono fare i conti con una minaccia che sembra essere sempre più vivida. Interessante è l’introduzione del personaggio di Charlie, una sorta di guerriero della notte social che lotta contro figure soprannaturali dopo che cala il sole.

Le storie su Angel, oltre agli appassionatissimi di Buffy, non possono non conquistare tutti i lettori di fumetti horror/fantasy, che amano quel tocco di leggerezza e di avventura che viene messo in storie di questo genere, che hanno nell’orrore il colore di base, decisamente sfumato dagli altri sottogeneri con cui si contamina.

La battaglia di Angel inizia da lontano (e l’abbiamo visto già nel precedente volume), e questo richiamo tra un passato secolare ed un presente che vive dell’orrore tra le luci della città degli Angeli non può non essere suggestivo. Questa serie a fumetti spin-off di Buffy l’ammazzavampiri porta con sé tutte le caratteristiche di base della serie TV che ha conquistato una generazione.

Angel volume 2 – La città dei demoni: la ricetta narrativa di Buffy dallo schermo alla carta

C’è l’ironia, c’è l’azione, l’attenzione nei confronti dei personaggi, e poi anche quello sfondo horror e soprannaturale che è il condimento di base delle storie di Buffy.

Bryan Edward Hill porta avanti una sceneggiatura che riesce a bilanciare bene azione ed introspezione. Nonostante siano diversi i personaggi protagonisti del fumetto, la loro presenza viene ben bilanciata, ed ognuno riesce a ritagliarsi uno spazio sufficiente per svettare e rimanere impresso nella mente del lettore.

I disegni di Gleb Melnikov sono l’ingrediente di base che riesce a fare orientare i lettori: stiamo parlando di una serie a fumetti che cerca di bilanciare leggerezza e dramma, ed il tratto cartoonesco, ma corredato da ottime atmosfere vivide dello stesso Melnikov, non può non calare i lettori in un mood buffyano.

Angel volume 2 – La Città dei demoni è un secondo capitolo di questo spin-off su Buffy che intriga e spinge a proseguire la lettura del racconto. Dopo un’introduzione interessante, ma ancora un po’ embrionale nel primo volume, ora con questi nuovi capitoli si entra nel vivo dell’azione, con una squadra di cacciatori di demoni che inizia a prendere forma, e con Angel che utilizza il suo carisma per circondarsi di personaggi intriganti.

Saldapress sta proponendo con un piano editoriale ben strutturato tutti i nuovi fumetti di Buffy che arrivano dagli Stati Uniti, permettendo agli appassionati italiani di non perdersi il frutto delle storie partorite dalla geniale mente creativa di Joss Whedon.

