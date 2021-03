Incrociate le atmosfere di Venerdì 13, con Il Signore delle Mosche, ed aggiungeteci Dylan Dog, ed uscirà fuori l’albo di Dylan Dog 415, intitolato Vendetta in maschera.

Dylan Dog 415 – Il signore delle mosche e l’indagatore dell’incubo

La storia che viene raccontata in questo nuovo fumetto con protagonista l’indagatore dell’incubo s’ispira chiaramente al romanzo seminale di William Golding, ma cerca di proporre tematiche e situazioni più che attuali.

Dopo la morte di una giovane s’intensificano le indagini che cercano di individuare una banda di ragazzi in maschera che, in precedenza, avevano commesso diversi furti e reati minori.

Il gruppo si muove compatto tra boschi e parchi, e sembra essere diventato un vero e proprio incubo. Ma non tutto è ciò che sembra, e lo stesso Dylan si ritroverà a scoprire situazioni al limite ed eventi che non credeva possibili.

Vendetta in maschera riesce a prendere un po’ di quelli che sono gli elementi utili per una buona storia di Dylan Dog: qualche ispirazione ed una certa dose di citazionismo, una trama misteriosa con la suspense alta, ed una serie di situazioni che si soffermano su alcune tragedie umane.

Insomma, gli ingredienti per un buon fumetto di Dylan Dog ci sono tutti. Vendetta in maschera non è una storia impeccabile, ma sicuramente è efficace.

Ritorna anche il Dylan che supporta i personaggi secondari, utile a dare spazio a storie e situazioni che elevano il livello drammatico e narrativo del fumetto.

Manca quel po’ di brillantezza in più che avrebbe reso la storia eccellente, considerando che c’erano a disposizione tutti gli elementi per un fumetto di grande qualità.

Gabriella Contu ha comunque lavorato bene sulla sceneggiatura, che non è riuscita però ad esaltare un soggetto che aveva un grandissimo potenziale.

Questo Dylan Dog 415 è una storia ben ritmata, che si legge in maniera scorrevole, e che accompagnerà bene durante la lettura tutti gli appassionati.

Dylan Dog 415 – tra chiaro scuri e atmosfere suggestive

Ottimi sono i disegni di Andrea Chella, che si affida un po’ ad un tratto irregolare e non definito, e che cerca di creare ulteriore atmosfera e suggestione con dei chiaro scuri davvero efficaci.

L’introduzione al Dylan Dog 415 è data dalla copertina di Gigi Cavenago anche stavolta molto suggestiva, e che, già solo con la rappresentazione della banda mascherata che omaggia gli horror slasher, invoglia all’acquisto ed alla lettura dell’albo.

Vendetta in maschera è una storia che ricalca la tradizione classica di Dylan Dog, con quegli elementi narrativi solidi e immortali che funzionano tutt’oggi, a distanza di 35 anni dalla nascita delle storie dell’indagatore dell’incubo.

Continua quindi il percorso di Dylan Dog attraverso gli orrori di una società che deve sempre guardarsi dentro per tirare fuori i propri mostri, e che nelle storie di Dylan, nel bene o nel male, viene sempre raccontata attraverso i vari decenni.

Dylan Dog 415 è una storia che si muove sul solco della tradizione dell’indagatore dell’incubo, e, allo stesso tempo, continua a portare in avanti l’orologio del character, che a volte sembra immutabile, altre volte dà qualche scossone in grado di fare tanto rumore, come Dylan Dog ha sempre fatto nei decenni.

