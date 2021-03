La grandissima epopea di Gol D. Roger prosegue in One Piece 967, che per la quantità di di isole visitate sembra quasi un riassunto dell’opera fino a ora.

One Piece 967 – il viaggio invertito

Come sappiamo, quando Roger incontra Oden per la prima volta non è ancora divenuto il Re dei Pirati, ma gli manca davvero poco per giungere sull’ultima isola e realizzare così i suoi sogni: visitare il mondo fin nel suo più remoto angolo, mettere le mani sul preziosissimo tesoro che si dice sia custodito ai confini del mondo e infine divenire il primo, unico e solo Re dei Pirati.

Non gli resta molto da vivere ormai, per questo vive in fretta, Roger, come dirà egli stesso in One Piece 967. Per questo, continuerà a viaggiare alla ricerca dell’ultima isola, ma prima gli serve trovare tutti e quattro i Road Poignee Griffe.

Per questo, in One Piece 967 rivedrete alcuni luoghi che già conoscete molto bene, ma che non vedevate da molto tempo. Sembra quasi di assistere a un riassunto delle prime avventure di Luffy e dei Pirati di Cappello di Paglia.

Tuttavia, un dettaglio che colpisce l’attenzione è il fatto che, mentre i Mugiwara, i pirati guidati da colui che vuole seguire le orme di Roger e il cui cappello di paglia è diventato simbolo, sono giunti in questi luoghi nella prima parte del loro viaggio, Roger vi arriva solo nelle battute finali del suo viaggio, quelle immediatamente antecedenti la sua scoperta del One Piece.

One Piece 967 – i misteri ancora insoluti

Roger accenna al fatto che riesca a “sentire” le pietre, ma cosa intenda di preciso con questa affermazione resta ancora un mistero: che abbia ingerito un particolare Frutto del Diavolo che glielo permette?

Inoltre, sappiamo che il futuro Re dei Pirati ha chiesto a Barbabianca di “prestargli” Oden per un anno per via della sua capacità di leggere (e scrivere) nella misteriosa lingua con cui furono incisi i Poignee Griffe.

Oden, nella puntata precedente, aveva detto che è comune per gli abitanti di Wano saper leggere quei segni oscuri. La domanda ora riguarda però gli abitanti di Ohara, anch’essi in grado di decifrare i Poignee Griffe: perché i residenti di due posti così lontani hanno questa capacità? Che gli abitanti di Ohara siano in qualche modo legati a Wano?

Il viaggio alla ricerca dei Road Poignee Griffe non finisce però con One Piece 967, ma proseguirà nella prossima puntata!

Anticipazioni

Gol D. Roger è sempre più vicino all’ultima isola, e la sua caparbietà lo spingerà lì dove nessun uomo era mai giunto prima, in barba a un destino crudele che lo vuole morto anzitempo, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo La nascita del Re dei Pirati. L’arrivo nell’ultima isola. Kaizoku ou ni ore wa naru!

