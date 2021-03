Secondo quanto emerso da Production Weekly e da altre fonti social dedicate agli aggiornamenti della serie serie televisiva live action con attori occidentali per Netflix di One Piece, ispirata al manga dei record omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda su Weekly Shonen Jump, vi sono nuove voci sul titolo e di una data di inizio riprese.

In merito al titolo sembra essere emerso “Project Roger“, mentre la data di inizio del ciak potrebbe essere fissata per questa Primavera (quindi fra maggio, giugno 2021) presso gli studi situati a Città del Capo (Sud Africa).

Al momento non è stata resa nota una conferma delle voci, tuttavia sono apparse di recente delle foto dedicate alla Going Merry, storico vascello dei pirati di Rufy, pertanto pare proprio che sia questione di tempo prima che i pirati di Oda-sensei comincino le loro avventure anche nel nostro mondo.

Dettagli sulla serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Down con un totale di 10 episodi.

One Piece

ONE PIECE è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda all’interno della rivista di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. Attualmente giunta a 1007 capitoli, in Giappone il manga ha collezionato 98 volumetti.

L’opera è edita in Italia da Edizioni Star Comics con 96 volumi disponibili. La serie animata omonima che sta trasponendo l’arco narrativo del Paese di Wano ha raggiunto i 966 episodi ed è trasmessa ogni domenica.

In Italia, licenziata da Mediaset, la serie animata è ferma all’episodio 578. La serie è visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.