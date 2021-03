Il ruolo di Kozuki Oden nella storia viene ulteriormente rimarcato in One Piece 966, un episodio divertente quanto narrativamente importante.

One Piece 966 – Roger Vs. Barbabianca

One Piece 966 riprende da dove si era interrotto l’episodio precedente, mostrandoci quindi come è andato a finire lo scontro fra i pirati di Roger e quelli di Barbabianca, e fra le fila di questi ultimi, lo ricordiamo, sta militando Kozuki Oden.

Oden è stato il primo uomo di Edward Newgate a dare il proprio benvenuto al futuro Re dei Pirati, e l’impatto è stato devastante. Naturalmente, l’impatto fra i due pirati più forti di sempre è nettamente più devastante.

Non vi dirò certo come si conclude questo combattimento perché guardarlo è davvero divertente! Alla fine, però, Roger farà una richiesta bizzarra quanto azzardata al suo avversario…

One Piece 966 – Il desiderio di Roger

In One Piece 966 Roger spiega a Newgate che è alla disperata ricerca della rotta per giungere nell’ultima isola del mondo di One Piece, un posto in cui nessun uomo dell’epoca moderna è mai giunto prima.

Di certo Roger è più che attirato dal ghiotto tesoro che si dice sia custodito lì, ma questo non è la sola ragione per cui vuole arrivare lì: Roger è un uomo incredibilmente curioso e un grandissimo e navigato esploratore, poiché dalle sue parole si evince che ha davvero viaggiato in lungo e in largo.

Gol D. Roger è stato ovunque. Ovunque a eccezione di quella misteriosa isola…

Il desiderio di mettere le mani su quel tesoro unito a quello di giungere dove nessun uomo era mai giunto prima e alla sua innata curiosità spingerà Roger a fare una richiesta a dir poco azzardata a Barbabianca, con il quale arriva addirittura a scusarsi.

Il suo grande sogno, tutti gli eventi che lo hanno portato a trovarsi lì, in quel momento, insieme al suo rivale di sempre e la consapevolezza che la sua morte prematura è ormai imminente gli fanno uscire quelle parole di bocca così, senza pensarci nemmeno per un istante.

Da questo piccolo dettaglio si ha una ulteriore dimostrazione di quanto il carattere di Roger fosse schietto e sincero, proprio come i due pirati che porteranno il suo cappello di paglia dopo di lui!

Nel prosieguo di One Piece 966 vedrete anche delle divertenti scene con Roger e i suoi pirati, una ciurma unita da valori comuni e amicizia sincera.

Anticipazioni

Un lungo viaggio fra cielo, terra e mare che porta alla scoperta del segreto del mondo e all’ultima isola indicata dai Poignee Griffe sarà protagonista del prossimo episodio di One Piece, dal titolo La scommessa di una vita! L’avventura di Roger. Kaizoku ou ni ore wa naru!

Ricordo che, anni fa, quando ancora non si sapeva quasi nulla di Gol D. Roger, fra le varie teorie che circolavano in rete ce n’era una secondo la quale il Re dei Pirati fosse dotato di un qualche potere che gli permetteva di comprendere il misterioso linguaggio in cui sono stati incisi i Poignee Griffe.

Che anche voi foste a conoscenza di questa o di altre teorie, sarete felici di sapere che in One Piece 966 questo mistero viene finalmente svelato: ora, possiamo conoscere il segreto di Roger e dei Poignee Griffe.

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

