L’anime di One Piece sta facendo conoscere sempre meglio la vita di Kozuki Oden e dei suoi viaggi al di fuori della nazione isolata conosciuta come Wano, e uno dei momenti più iconici di questo flashback è stato rivisitato e omaggiato con una nuova, emozionante illustrazione.

Il recente arco di flashback non ci sta solo permettendo di dare uno sguardo ai primi giorni di Oden, ma ha anche esplorato le vite di Barbabianca e Gol D. Roger, mostrando come la nazione di Wano abbia avuto molta più influenza sul mondo della Grand Line di quanto pensassimo.

One Piece – l’omaggio a Gol D. Roger e i suoi pirati

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! L’illustrazione raffigura un momento non ancora mostrato nell’anime, per quanto per così dire piutosto “prevedibile”. Se non volete rovinarvi in alcun modo la sorpresa, vi sconsiglio comunqiue di proseguire nella lettura.

L’utente di Twitter New World Artur ha condiviso di recente la nuova immagine che trovate poco più in basso. Questa raffigura un momento chiave, uno dei più grandi e importanti di Gol D. Roger: quello in cui ha scoperto il tesoro soprannominato One Piece. Ora, chiaramente non sappiamo ancora di che tipo di tesoro si tratti, ma la reazione così sinceramente divertita di Roger e della sua ciurma ci fa capire bene come mai l’isola su cui è nascosto il One Piece sia stata soprannominata Laugh Tale:

Official "he laughed" drawing being sold as OP merchandise for the Ichiban Kuji pic.twitter.com/my2KbpkSgm — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) March 15, 2021

Sebbene l’anime si sia preso una pausa dalle moderne avventure dei Pirati di Cappello di Paglia, il manga è tornato a rendere protagonista della storia Luffy e il suo equipaggio in un modo completamente nuovo con l’ultimo arco narrativo della guerra per salvare Wano.

La battaglia finale tra i Cappello di Paglia e le 100 Bestie di Kaido si sta svolgendo nelle pagine del manga, ma l’anime è ancora un po’ distante dal momento in cui la narrazione tornerà al presente. Fino ad allora, il flashback di Oden riserverà ancora molte grandi sorprese!

