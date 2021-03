One Piece 965 continua a esplorare il turbolento passato di alcuni dei pirati più conosciuti e potenti di tutti i tempi. Sapevamo già che Barbabianca e Roger si erano incontrati in precedenza, poiché abbiamo visto alcuni flashback dei due insieme: ricorderete di certo che il Re dei Pirati, poco prima di consegnarsi alle autorità, incontrò Barbabianca e, anche se erano pirati rivali, gli propose di rivelargli l’ubicazione dell’ancora misteriosa Raftel (o Laugh Tale?). Proposta che, come sappiamo, venne gentilmente rifiutata da Edward Newgate.

In One Piece 965 non vedrete il primo incontro fra i due, poiché èp chiaro che già si erano incontrati (e magari scontrati) in precedenza, ma la puntata è comunque storica perché ci mostra per la prima volta Gol D. Roger sul campo di battaglia.

One Piece 965 – il triste e oscuro passato di Orochi

Come già abbiamo potuto vedere nelle puntate precedenti, il legittimo erede allo shogunato è Oden, ma suo padre ha deciso di affidare questo importantissimo ruolo, nell’attesa che torni suo figlio attualmente in giro a scorrazzare su una nave pirata, a Orochi, che Oden considera “suo fratello minore“.

Se siete curiosi di scoprire quale sia la catena di eventi che porterà Sukiyaki e Oden a legarsi così tanto Orochi, al punto di farlo arrivare a rivestire la carica di Shogun, sappiate che la vostra curiosità verrà saziata da One Piece 965. Da dove viene Orochi? Qual è la sua famiglia, e dov’è ora? Cosa lo ha portato all’interno della casa dei Kozuki, che detengono il controllo del Paese di Wano? Quali sono i suoi obiettivi? Ciò che vedrete sarà decisamente inaspettato…

One Piece 965 – Scontro fra Titani

Oden restò per un paio d’anni insieme a barbabianca come Comandante della sua Seconda Flotta, ruolo in seguito rivestito da Ace, il figlio del suo rivale Roger. E proprio in One Piece 965 vedrete un primo, ma devastante assaggio di cosa era in grado di produrre la collisione fra il Gura Gura no Mi di Barbabianca e Gol D. Roger, del quale ancora non è chiaro se possedesse i poteri di un qualche Frutto del Diavolo o meno. Ma state tranquilli: questi due colossi continueranno a darsele di santa ragione anche nel prossimo episodio!

Anticipazioni

Il sogno di Roger è quello di raggiungere l’ultima isola della Grand Line e inizierà il suo grande viaggio per giungere nel posto in cui nessuno è mai arrivato prima, nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Il desiderio di Roger! Un nuovo viaggio. Kaizoku ou ni ore wa naru!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

