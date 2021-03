Arrivati al numero 19, Panini Comics ripropone nella serie Paper Fantasy la saga fantastica più famosa degli ultimi anni di Topolino: torna Wizards of Mickey! Troviamo Topolino, Pippo e Paperino in veste di maghi che affrontano altri loro colleghi per la conquista dei Diamagic, i cristalli capace di manovrare la natura e gli elementi tramite la magia, e per contrastare il malvagio Signore degli Inganni.

Dopo circa 15 anni e svariate edizioni sia economiche che di pregio, Wizards of Mickey occupa le pagine di Paper Fantasy con un ritmo di due storie alla volta. Si inizia subito con la prima storia mai pubblicata, “Wizards of Mickey – Il grande Torneo”, scritta da Stefano Ambrosio (creatore della saga) e disegnata da Lorenzo Pastrovicchio.

In questo primo episodio, si presentano quasi tutti i personaggi che troveremo lungo l’epopea dei maghi. Il protagonista, Topolino, è un mago pasticcione che consegna il diamagic del suo villaggio a Gambadilegno, un mago crudele al servizio del Signore degli inganni. Per riaverlo dovrà combattere all’interno di un torneo di magia. Ce la farà, nonostante la sua inettitudine?

Le storie in Paper Fantasy 19

Nella saga di Wizards of Mickey, gli autori recuperano il classico trio Disney per eccellenza e lo fa interfacciare con un mondo magico e dai costumi medievali. Al fianco di Topolino stregone (e no, non parliamo di quello di Fantasia), Pippo alchimista e Paperino mago pasticcione troviamo il famiglio di quest’ultimo, il draghetto Fafnir, capace di sputare fuoco sempre nei momenti meno opportuni.

Riproporre la saga all’interno di Paper Fantasy è un ottimo modo di avvicinare lettori giovanissimi appassionati di universi magici, fantascientifici e utopici. Non solo: la serie antologica permette ai più piccoli di riscoprire le migliori storie di genere disperse nelle tremila e oltre uscite di “Topolino Magazine”, come Zio Paperone e il giornale di domani, Zio Paperone e la fattoria orbitale e Zio Paperone e l’imprevista duplicazione.

In Paper Fantasy è bello scoprire i mondi e gli universi che gli sceneggiatori si sono divertiti a esplorare e a creare. Chi avrebbe mai immaginato che fosse possibile stampare già un giornale con le notizie del giorno dopo? Inoltre, mentre noi stiamo ancora esplorando Marte, zio Paperone ha già portato nello spazio la sua fattoria orbitale nel 1979 (in una storia di Giorgio Pezzin, disegnata da Giovan Battista Carpi)!

Nell’ultima storia del volumetto, invece, troviamo due zii Paperone perfettamente identici, anche nel pensiero: talmente identici che neanche Archimede, che li ha sdoppiati per sbaglio, riesce a riconoscere l’originale! Le storie fantastiche raccolte in Paper Fantasy si sa come iniziano ma non si riesce minimamente a immaginare come possano finire: la fantasia degli sceneggiatori che hanno lasciato il loro segno tra le pagine di “Topolino Magazine” è sconfinata, e i risultati si vedono.

A racchiudere tutte le storie, una copertina con effetto metallizzato disegnata da Marco Palazzi e colorata da Max Monteduro. Protagonista della cover è un Topolino bardato da guerriero e seduto su un trono, illuminato solo dalla potente luce emanata dalla corona al suo fianco. Un’immagine oscura e carica di forza che racchiude la saga leggendaria all’interno del volumetto.

