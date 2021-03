Le avventure di Paperinik giungono al numero 50 e si preparano ai festeggiamenti dei 25 anni di PK, previsti su “Topolino Magazine” per il mese di marzo 2021.

Tra le 192 pagine di Paperinik 50, troviamo la celebrazione dell’amore, i Bassotti e la loro ingegnosità negli anni Novanta, Nonna Papera che fa da spalla a Paperinik, una storia di quando PK era un guardiano della galassia e una storia inedita che vede come protagonisti mostri digitali appassionati di calcio.

La raccolta delle storie del papero giustiziere mascherato sono racchiuse da una meravigliosa copertina disegnata da Paolo Mottura, dove un trionfante Paperinik sovrasta un mucchio di ingranaggi in mezzo a un cielo notturno, davanti a un brillante e dorato numero 50.

Le storie di Paperinik 50

Paperinik, i Bassotti e il denaro troppo liquido

Storia inedita a firma di Andreas Phil, con i disegni di Fabrizio Petrossi. Immersi in una notte dai colori blu scuro, zio Paperone e Paperino cercano di difendere il Deposito, in seguito a un blackout che ha disattivato gli allarmi. I Bassotti, ovviamente, cercano di fare man bassa con un metodo tutto liquido! Una storia molto classica, senza colpi di scena, con i Bassotti stranamente efficienti e uno zio Paperone stranamente impreparato. Insomma, una scusa per far vedere come Paperino riesce a trasformarsi in Paperinik senza destare sospetti.

Paperinik & Paperinika e il mirabolante match metropolitano

È solo di tre anni fa la storia che mette in campo (in tutti i sensi) dei mostri calciatori giganteschi. Fondendo un videogioco fantasy con uno di calcio, Intellettuale -196 scatena un putiferio su Paperopoli. Tocca a Paperinik e Paperinika correre alla ricerca di paperopolesi desiderosi di sfidare questi strani esseri in una regolare partita di calcio fuori dal comune! Una divertente storia alla Space Jam, scritta da Federico Rossi Edrighi e disegnata da Federico Franzò.

Paperinik, Paperinika e la Romantica Vendicatrice

Torniamo ancora un po’ indietro nel tempo, quando nel 2013 Roberto Gagnor fece scontrare e incontrare, nel periodo di San Valentino, i due paperi mascherati (e innamorati). Stavolta la loro nemica è una papera biondissima, che punisce tutti quelli che creano forti delusioni d’amore. Questa papera stranamente familiare crea scompiglio a Paperopoli, mettendo a rischio anche il deposito di Paperone… Storia imperdibile, da avere assolutamente, soprattutto per la bellezza dell’alternanza di griglie a fondo bianco (nelle tavole ambientate durante il giorno) e griglie a fondo nero (nelle tavole dove troviamo Paperino e Paperina in versione “dark”) a opera di Vitale Mangiatordi.

Paperinik, Nonna Papera e il mistero della fattoria

Paperinik stavolta l’ha fatta grossa: si è lasciato derubare un famoso dipinto mentre faceva la guardia… dormendo! Il povero Paperino non ce la fa più a sentire calunnie sul suo alter-ego e fugge per un po’ da Nonna Papera. Ma anche nelle fattorie si nascondono malviventi pronti a tutto pur di arrivare al loro obiettivo. Una storia recente (2014), scritta da Gabriele Mazzoleni e disegnata da Libero Ermetti, che unisce il supereroismo di Paperinik con l’intelligenza pratica di Nonna Papera. Un duo insolito, ma che funziona alla grande!

Paperinik e i Bassotti… maestri di recupero

Che ci fanno i Bassotti in un vecchio carcere ormai in disuso? I maestri, ovvio! O no? I malviventi hanno si sono redenti e vogliono fare lo stesso con i loro “colleghi”, offrendo corsi per imparare a fare lavori manuali (vetraio, falegname, elettricista…). A Paperinik la cosa puzza molto, soprattutto perché a Paperopoli il tasso di criminalità è ancora alto. Una storia che proviene dritta dagli anni Novanta, dove furbizia e ingegno si mescolano in maniera intrigante per arrivare al solito obiettivo: rubare i soldi di Paperone. Una storia di Giuseppe Ramello e Anna Marabelli.

PK – I Senzanome

Nelle ultime pagine di “Paperinik” 50, viene riproposta per intero la storia dell’albo #17 di PK. I Senzanome sono un gruppo di robot creati dai guardiani della galassia appositamente per rispondere ai loro ordini. Questi però, nella loro intransigenza, hanno distrutto un’intera generazione di non-nati evroniani e sono stati dichiarati criminali. PK si ritrova a combattere in un eterno dilemma: fare ciò che lui ritiene giusto o ciò che chi lo “comanda” ritiene giusto? Una storia emozionante, scritta da Stefano Ambrosio e disegnata da Antonello Dalena.

Inoltre, allegato a Paperinik 50 troverete in allegato il PaperDollaro di Gastone!

