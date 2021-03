La grande avventura di Kozuki Oden prosegue in One Piece 964! Ora che il ragazzo ha conosciuto la donna della sua vita e che è diventato amico di Barbabianca, cos’altro lo attende?

One Piece 964 – Una storia vasta quanto il mare

Oden era solo un ragazzino proveniente da un’isola minuscola qualunque. Eppure, la sua influenza sembra essere ovunque, non solo nella sua terra natia, il Paese di Wano, ma anche e perfino in tutto il mondo. Questo racconto, narrato dalla viva voce di Oden per mezzo del suo diario personale, sta gettando sempre più luce sul passato, sulla vera storia di One Piece.

Ad esempio, abbiamo scoperto che Barbabianca, kaido e Big Mom un tempo erano tutti membri della stessa ciurma, i Pirati di Rocks, e in One Piece 964 vedrete anche come alcuni uomini che già conosciamo si sono uniti alla ciurma di Barbabianca. Ricorderete un certo Teach, no?

Le storie di così tanti personaggi, alcuni dei quali ormai morti da tempo, erano intrecciate! Da ragazzo, il leggendario Kozuki Oden fu anche Comandante della Seconda Flotta di Barbabianca, la medesima di Mashall D. Teach e che, dopo Oden, sarebbe stata capeggiata da Portgas D. Ace, figlio di Gol D. Roger, il quale, a sua volta, inizia a desiderare egli stesso di conoscere Oden, quando legge delle sue assurde imprese sul giornale! Ma forse tutto questo non dovrebbe stupirci: del resto, come diceva lo stesso Barbabianca,”Siamo tutti figli del mare“.

One Piece 964 – il ruolo del tempo

Il tempo, una mia personalissima ossessione (sparatevi questo mio articolo su Dark e i viaggi nel tempo!), ha un ruolo cruciale in questi flashback. Innanzitutto, stiamo vedendo cose avvenute oltre 20 anni prima, e scoprendole sapremo anche come questi eventi abbiano influenzato il presente. Non solo.

Sappiamo già che Toki, la sposa di Oden, poteva manipolare il tempo (è stata infatti lei a spedire suo figlio Momonosuke e alcuni membri scelti dei Nove Foderi Rossi 20 anni nel futuro). Tuttavia, in One Piece 964 rivela anche un paio di dettagli, uno dei quali decisamente intrigante: la ragazza dice di avere 25 anni, ma dice anche quanto tempo prima è nata. Questa informazione potrebbe rivelarsi a dir poco cruciale, perché Toki potrebbe essere a conoscenza di eventi di cui nessun essere umano ha memoria…

Anticipazioni

Le imprese di Oden lo rendono sempre più famoso, e Gol D. Roger sarà sempre più vicino,nel prossimo episodio di One Piece, dal titolo Incroci di spade! Roger e Barbabianca! Kaizoku ou ni ore wa naru!

Vi ricordo infine che da qualche tempo a questa parte tutti gli episodi della serie di animazione completa di One Piece è disponibile per la visione GRATUITA su Crunchyroll anche qui da noi in Italia, e potrete godervi ogni singolo episodio senza avere nemmeno la necessità di iscrivervi al celebre servizio di streaming.

Tuttavia, è comunque necessaria una precisazione: per quanto riguarda le ultime due puntate di One Piece trasmesse ogni domenica in simulcast con il Giappone, queste saranno sempre disponibili per la visione su Crunchyroll unicamente se si dispone di un abbonamento al servizio.

Acquistate la splendida figure di Gol D. Roger, il Re dei Pirati, QUI!