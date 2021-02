10 Dragon Ball: Final Bout

Prima di introdurre la nostra decima posizione è bene chiarire una cosa: Dragon Ball Final Bout non è in assoluto il migliore dei giochi di questo franchise, ma è sicuramente quello più importante per l’inizio dello sviluppo dei giochi successivi. Non soltanto fu il primo gioco dedicato a Dragon Ball ad essere completamente tridimensionale, ma fu anche un gioco molto diffuso e famoso per la prima PlayStation (di cui il gioco è infatti rimasto esclusiva).

Final Bout ha un roster di personaggi proveniente da Dragon Ball GT, una serie che di per sé è sempre risultata molto controversa tra i fan, ma che per semplici motivi di popolarità del momento spinse la creazione di questo gioco. Uscito la prima volta il 21 agosto 1997 in Giappone e pochi mesi dopo in America ed Europa, Final Bout si è subito ritagliato una fetta di pubblico notevole anche grazie ai vari segreti presenti e le trasformazioni dei personaggi in tempo reale, una feature davvero originale e mai vista prima nei titoli di Dragon Ball.

Final Bout fu sviluppato da Bandai e pubblicato da Atari nel resto del mondo. Nonostante i personaggi fossero solo 10, era possibile ottenere anche diversi lottatori e mosse segrete, come ad esempio la famosissima “Kamehameha x10” a lungo tempo creduta una leggenda metropolitana, specialmente tra i più piccoli. Insomma, un gioco che, sebbene non fosse assolutamente stato il primo, fu senza dubbio quello che sdoganò la saga su console e nel mondo videoludico.