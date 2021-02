Magic: The Gathering ha la particolarità di essere il primo gioco di carte collezionabili al mondo e ha fatto davvero moltissima strada dai suoi esordi, a metà degli anni ’90. Ormai, Wizards of the Coast ha stampato oltre 15.000 carte di tutti i tipi, e alcune di queste sono così rare e preziose che possono avere prezzi incredibilmente alti. Ci sarà sempre una richiesta per queste carte.

Alcune carte ultra preziose nella famigerata Reserved List sono le più costose in assoluto, come le Power Nine e Terre Doppie dell’edizione Alpha originale, ma questi sono casi speciali. Infatti, le carte presenti nella Reserved List non verranno ristampate mai più proprio per preservarne il valore, per cui ne esiste un numero di copie davvero molto esiguo.

Ma se escludiamo le carte ultrarare presenti nella Reserved List, quali sono le dieci carte di Magic: The Gathering sono le più costose e preziose di tutte?

Magic: The Gathering – Le carte più rare e costose in ordine crescente

Qui di seguito trovate un elenco delle 10 carte di Magic: The Gathering più rare e costose al di fuori della Reserved List, corredato da una immagine, una breve descrizione e il suo valore indicativo, che può oscillar, come per ogni oggetto da collezione. In questa classifica specifica, sono stati impiegati i dati presenti su TGCPlayer.