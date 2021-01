Laura Dean continua a lasciarmi è il graphic novel edito da Bao Publishing, nato dalla penna di Mariko Tamaki, già sceneggiatrice di E la chiamano estate, e dai pennelli della talentuosissima Rosemary Valero-O’Connell

Laura Dean Continua a Lasciarmi – quando l’amore fa male

Ogni tanto ho questo pensiero, come un filo rosso che posso sentire sulla mia pelle. Penso che mi merito di sentire che tutto questo è vero. Mi merito di credere che sia reale.

Che cos’ è l’amore? Perché ci innamoriamo? E perché di solito le cose non sono così semplici come appaiono? Frederica (Freddy) Riley è un adolescente di diciassette anni, frequenta il liceo a Berkeley, lavora part-time in una caffetteria e da quasi un anno è innamorata persa di un’altra ragazza della sua età, che frequenta la sua stessa scuola, chiamata Laura Dean.

La relazione tra le due non è certo delle migliori, forse nemmeno basata sull’amore, almeno per quanta riguarda Laura, ma su un bisogno quasi ossessivo dell’una e dell’altra. Le due ragazze sono intrappolate in un circolo vizioso, attratte l’una all’altra da una forza invisibile ma che sembra non bastare. Perché Laura continua a lasciare Freddy e Freddy ogni volta torna tra le sua braccia. Perché è innamorata, e proprio perché la ama riesce a sopportare il dolore di essere lasciata ogni volta.

Laura Dean è bella e sicura di sé, a differenza di Freddy che non riesce a troncare questa relazione tossica, accecata dall’amore che prova per la sua ragazza.

Nota a margine, ora capisco perché si parla di “colpo di fulmine”. Perché sul serio, può incenerirti.

Ma Laura non sembra tenere molto a Freddy. La ragazza organizza feste grandiose in cui non esita a tradirla. Freddy non è sola però, ha degli amici su cui contare, con cui confidare le proprie pene e propri timori, Eric, Buddy, Doodle, le colleghe della caffetteria dove lavora e Anna Vice, che Freddy non ha mai incontrato ma con cui chatta di tanto in tanto. Senza contare i monologhi con i suoi peluche, che però non possono di certo darle consigli. Ma talvolta anche parlare da soli può essere d’aiuto per mettere in ordine i pensieri.

Stare con Laura ne vale davvero la pena? È questo quello che è giusto per Freddy? Solo lei può scoprirlo. A volte quello che vogliamo non è necessariamente quello di cui abbiamo bisogno e non importa che cosa dicono gli altri: solo noi possiamo scoprire ciò che è giusto per noi stessi.

Laura Dean Continua a Lasciarmi – una storia di crescita e di autoconsapevolezza

Laura Dean continua a lasciarmi è un racconto delicato di una delle fasi più difficili della vita di una persona: l’adolescenza. Una storia emozionante e toccante che mette a nudo le difficoltà di amare un’altra persona e la difficile strada per diventare adulti.

Perché capire cosa sia l’amore è difficile e solo sbagliando, permettendosi di commettere errori, di essere sinceri sui propri sentimenti, si comprende che cosa significa veramente amare. Non importa di chi ti innamori. Non importa che forma prende la tua relazione. Quando ami veramente non devi dimostrare nulla all’altra persona. Quando si ama si accetta tutto, i difetti e i pregi della persona con cui vuoi stare insieme. Non è un terno al lotto né una roulette russa. L’amore è dare non prendere. Non è sacrificare chi si è veramente. Non pretende che dimentichi le persone a te care e che sopporti il dolore. È vero che donare può essere parte dell’amore, ma l’amore non deve mai prendere nulla.

Le autrici catturano alla perfezione l’imbarazzo, la speranza e il dramma che proviamo quando ci innamoriamo, quando decidiamo di aprire il nostro cuore all’altro, attraverso una narrazione fluida, ricca di sentimento, di pensieri intimi con i quali è facile entrare in sintonia e disegni delicati, giocati tra il bianco e il nero e qualche spruzzo di rosa qua e là.

Le autrici

Mariko Tamaki è una scrittrice canadese di fumetti e di prosa. Con Jillian Tamaki è co-autrice di Skim e del premiatissimo E la chiamarono estate. Mariko scrive anche storie di supereroi per la Marvel e la DC Comics.

Rosemary Valerio-O’Connell ha lavorato per la DC Comics, BOOM! Studios, CApy Games e Mondo Tees. I suoi lavori sono stati esposti dalla Society of Illustration di New York e i altri paesi del mondo. Ha un sito internet chiamato: hirosemary.com.

