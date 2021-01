In contemporanea all’uscita di Creamy Mami – L’incantevole Creamy New Edition, sarà disponibile anche il primo volume di Creamy Mami – La principessa capricciosa, sempre edito da Edizioni Star Comics.

Il manga, disegnato da Emi Mitsuki, è uno spin-off della serie originale, rivista da un nuovo e originale punto di vista, quello della rivale di Creamy!

Creamy Mami – La principessa capricciosa: i capricci di una star

Lei è apparsa, all’improvviso, in televisione. In quel momento, per la prima volta in vita mia, ho avvertito uno stato di irrequietezza.

Megumi Ayase era la stella della Parthenon Productions, almeno fino all’arrivo di Creamy Mami. Già prima della comparsa di Creamy, Shingo Tachibana, secondo presidente della Parthenon Production era alla ricerca di una ragazza che potesse superare Megumi e che avesse la stoffa di una star, in grado di generare quella magia che ammalia e stupisce i fan.

Megumi, al suo debutto, era stata soprannominata Milk Way Princess non a caso: il suo primo concerto era andato sold-out e alla sua prima apparizione si era piazzata nella top-ten. Eppure sembra non bastare più alla sua agenzia, alla ricerca di un nuovo volto che possa rappresentarla. E quel volto sembrerebbe essere proprio Creamy.

Per chi mi hai presa? Sono Megumi Ayase, la stella di punta della Parthenon Production.

Dopo un breve flashback sul giorno in cui Megumi ha debuttato, il manga inizia il suo racconto proprio da quel fatidico giorno in cui Yu, trasformata in Creamy, si esibisce al posto di Megumi, arrivata in ritardo a causa del traffico al concerto live della Parthenon Production. Nonostante Megumi voglia sbarazzarsi della sua rivale, si tira la zappa sui piedi da sola, convincendo Creamy a debuttare per la sua stessa agenzia.

Inizia così la divertente e tormentata rivalità tra Megumi e Creamy, raccontata in prima persona da Megumi. Una storia spumeggiante così come lo è la nostra protagonista capricciosa e, tra alti e bassi, incomprensioni e lacrime, chissà se riuscirà a dimostrare di non valere meno di Creamy e che il titolo di star della Parthenon Production le spetta alla perfezione.

A proposito del manga

Creamy Mami – La principessa capricciosa è una mini serie di tre volumi pubblicata da Edizioni Star Comics. Il primo volume sarà arricchito da un mini-poster e, insieme a Creamy Mami – L’incantevole Creamy New Edition, sarà disponibile dal 27 gennaio e solo in fumetteria, nell’esclusivo CREAMY MAMI IDOL PACK, che avrà in allegato 3 idol card da collezione.

Ritornano i disegni e i protagonisti che abbiamo imparato ad amare nei lontani anni ’80, in questa versione che amplia la storia originale!

A proposito di Emi Mitsuki

Emi Mitsuki è un’artista particolarmente attiva nel campo dei manga Boys Love, genere in cui debutta nel 2010, e fa parte del circolo di autori chiamato Transit. Nel 2018 inizia la serializzazione di Creamy Mami – La principessa capricciosa.

Acquista il primo volume di Creamy Mami – La principessa capricciosa