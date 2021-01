Se avete letto altre mie recensioni di L’Attacco dei Giganti 4 o della terza stagione, saprete già non amo particolarmente questo anime, con cui sono spesso molto critica. MA quando un episodio è come questo, sono più che felice di poterne parlare!

Per fortuna, infatti, questa settimana devo dire che mi è andata particolarmente bene: finalmente, ho potuto gustare e recensire la prima portata della nuova stagione di The Promised Neleverland, una puntata bomba di One Piece e ora anche questo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 che ci fa capire che da ora in poi la musica sarà diversa. E aggiungerei pure che era ora!

L’Attacco dei Giganti 4: un incontro inaspettato

L’espressione sulla faccia di Willy Tybur in copertina fa già capire che sta succedendo qualcosa di enorme, oserei dire… gigantesco.

In questo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 Eren è calmo come con mai mentre invita un tremolante Reiner ad accomodarsi di fronte a lui. Per chiacchierare un po’, in memoria dei vecchi tempi andati. Falco, che ritiene di essere di troppo, viene invece anch’egli invitato a restare dal calmissimo Eren. Il ragazzo tituba, ma Reiner gli suggerisce, con il terrore negli occhi e nella voce, di fare come dice Eren.

Falco non capisce. Quello è il signor Krueger, un uomo ferito e invalido a cui così gentilmente faceva il favore di spedire la corrispondenza. Hey, aspetta un attimo: ma a chi Diavolo ha spedito quelle lettere Falco? Già, forse è meglio restare a sentire cosa ha da dire il serafico tizio con l’occhio bendato.

Non so perché, ma sembra proprio che a Hajime Isaiyama piacciano particolarmente gli scantinati: questa infatti, dopo la cantina di Eren, è la seconda volta in cui viene scelto come scenario di una serie di clamorose rivelazioni… uno scantinato. Ma mi sta più che bene, soprattutto in questo caso: mentre infatti i due vecchi commilitoni chiacchierano amabilmente, il suddetto Willy Tybur sale sul palco principale; Eren è interessato ad ascoltare cosa ha dire, per cui chiede a Reiner di ascoltarlo insieme a lui.

L’Attacco dei Giganti 4: c’è verità e verità

Tutti conosciamo la versione ufficiale della storia: Helos è l’eroe di Marley che ha sconfitto i terribili e malefici Giganti. Willy ha però un’altra versione della medesima storia, con qualche piccolissimo, “insignificante” dettaglio in più. Questa versione della narrazione, una parte della quale conoscevamo già dalle stagioni precedenti, lascia attoniti gli astanti, ma Willy Tybur non ha ancora detto tutto.

Ora un nuovo nemico è alle porte, ed è necessaria la collaborazione di tutti per poterlo affrontare.

Bene, ora che Willy ha finito di parlare, tocca a Eren e Reiner farsi due chiacchiere. Eren parla con il cuore in mano a Reiner, cercando di mostrargli l’impresa di cui va fiera Marley, la caduta del Wall Maria, dal punto di vista degli ignari abitanti di Paradis. Gli racconta del dolore, il terrore, il senso di impotenza, l’orrore nel vedere sua madre divorata da un Gigante.

Se Reiner lo ha fatto è perché credeva che così facendo avrebbe salvato il mondo. Ma anche Eren agisce perseguendo lo stesso fine. Per questo, Eren giunge alla conclusione, condivisa con il suo ex compagno, che nel profondo sono uguali.

A questo punto, capiamo che la calma di Eren era dovuta solo a una cosa: la lucida consapevolezza di ciò che sarebbe successo di lì a breve. Il timoroso e piagnucolone Eren ora è stato temprato da Dio solo sa cosa ed è un ragazzo più adulto, maturo, saggio.

Con l’epocale scena che chiude in grande stile questo quinto episodio di L’Attacco dei Giganti 4 è come se Isaiyama in persona ci stesse dicendo: “Finora abbiamo solo scherzato. Adesso, getterò le basi per lo scontro più sanguinario che si sia mai visto nella storia degli shonen“.

Le aspettative sono alle stelle: L’Attacco dei Giganti 4 sta per mettere la parola “fine” su questa storia, e sembra proprio che Hajime Isaiyama abbia riservato tutta la crudeltà di cui è capace negli ultimi afflati di vita della sua opera.

Tutte le stagioni della serie di animazione completa L’attacco dei Giganti sono disponibili per la visione GRATUITA su VVVVID, e potrete godervi ogni singolo episodio semplicemente iscrivendovi al celebre servizio di streaming di Dynit.

Vi ricordo infine che gli episodi che costituiscono l’attesissima quarta e ultima stagione, L’Attacco dei Giganti 4, saranno disponibili per la visione ogni martedì mattina a partire dalle ore 8:00 in maniera del tutto GRATUITA su VVVVID, e se siete abbonati al servizio di streaming a pagamento Amazon Prime Video potrete godervela anche su questa piattaforma.

Acquistate l’action Figure di Eren Jaeger QUI!