Kagurabachi: svelati i risultati delle vendite del primo volume

Kagurabachi è la novità Shonen dell’anno scorso che ha particolarmente sorpreso tutti visto il forte successo che ha raggiunto dopo pochissimi capitoli pubblicati. Questo è accaduto senza alcun adattamento anime in corso. Scritto e disegnato dal mangaka Takeru Hokazono nel 2023, kagurabachi ha sensibilmente catturato l’attenzione di tanti lettori. E un nuovo aggiornamento pubblicato su un sito web, ha rivelato i risultati delle vendite di Kagurabachi. Queste confermano il fatto che, nonostante non sia passato nemmeno un anno dal suo debutto, il manga in questione sta riscuotendo numeri importanti in Giappone.

In una recente intervista, l’editore di Kagurabachi, Takuro Imamura, ha discusso della sorprendente popolarità della serie in tempi record. Ma oltre a questo ha anche accennato all’idea che le avventure di Chihiro possano eventualmente arrivare sul piccolo schermo con un proprio anime. “La popolarità internazionale è estremamente alta, quindi mi piacerebbe mantenere la popolarità anche in Giappone. Alla fine, il nostro obiettivo è trasformarlo in un anime” dice l’editor. Ha anche confessato che Hokazono e lui non avrebbero mai immaginato che Kagurabachi sarebbe diventato così popolare a livello internazionale. E per questo sono grati per l’accoglienza che ha ricevuto il manga.

Secondo il sito web Shoseki, che monitora le vendite di libri in Giappone, il primo volume di Kagurabachi ha venduto 46.380 in Giappone. Considerando che il manga ha meno di un anno di serializzazione, questo è un inizio strepitoso. Anche se potremmo non vedere presto un adattamento anime sulle vicende di Chihiro, si tratta comunque di una questione di tempo dato che alla fine vedremo questo nuovo mondo shonen sul piccolo schermo.

Gli eventi del manga ruotano attorno a Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre. Quest’ultimo è il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira, e il protagonista sogna di diventare un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

