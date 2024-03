Dragon Ball Super: svelate le prime anticipazioni del capitolo 103

Dragon Ball Super è pronto a tornare con un nuovo capitolo del manga, e recentemente ha rivelato le prime anticipazioni di quello che i fan potranno aspettarsi dal capitolo 103. Al momento il manga disegnato da Toyotaro si sta avvicinando alla fine dell’arco narrativo di Super Hero. Infatti gli ultimi capitoli hanno concluso di adattare gli eventi del film e adesso comincia ad aprirsi un nuovo viaggio per i Guerrieri Z. I capitoli più recenti della nuova fase del manga ha esplorato principalmente la nuova e potente forma di Gohan. E pare che presto si potrà vedere ancora una volta il suo potere in azione.

Il capitolo precedente di Dragon Ball Super inizia ad esplorare la conclusione originale dell’arco Super Hero, che si distanzia da quella del film. Infatti nel manga Goku nota la nuova forma di Gohan e vuole subito osservarla di persona. Per questo Goku porta Gohan e gli altri sul pianeta di Beerus, dando il via a uno scontro padre-figlio al termine del capitolo. Ma il capitolo 103 permetterà ai lettori di entrare nel vivo di questo combattimento, e con le bozze visibili di seguito è possibile dare un’occhiata alle prime pagine del prossimo capitolo di Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super CH103 Drafts (2/2). pic.twitter.com/Gs3btc2ZuK — Hype (@DbsHype) March 14, 2024

Il capitolo 103 di Dragon Ball Super sarà ufficialmente disponibile mercoledì 20 marzo. Pare che quindi il manga rispetterà la data di uscita prefissata, nonostante il tragico e recente evento che ha colpito Dragon Ball e tutti i fan. Ricordiamo infatti che il famoso e amatissimo mangaka, Akira Toriyama, è venuto a mancare il 1° marzo, ma la notizia è stata diffusa solo una settimana dopo. Tuttavia sembra che il prossimo capitolo non subirà nessuno slittamento. Quindi sarà possibile vedere molto di più sullo scontro tra Goku e Gohan.

L’anteprima del capitolo 103 di Dragon Ball Super anticipa maggiormente il combattimento tra Goku Ultra Istinto e Gohan Beast. I fan dovranno prepararsi a rivedere la maestria di Goku nella modalità Ultra Istinto contro un avversario con lo stesso livello di forza. Nel caso di Gohan, questa rappresenta l’occasione migliore per abituarsi a combattere in questa forma dato che non la sblocca da molto tempo.

