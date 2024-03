L’animatore di Dragon Ball Daima parla dopo la morte di Akira Toriyama

Il maestro autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, è scomparso, ma il suo lascito è ancora profondamente radicato. Il 2024 doveva essere un anno di svolta per Toriyama, con il lancio del nuovo capitolo dell’anime di Dragon Ball, Dragon Ball Daima.

Toriyama ha plasmato la trama originale e ha dato vita ai personaggi di Dragon Ball Daima, un’opera che vedrà il ritorno di Goku adulto alla sua forma “Kid Goku” della serie originale di Dragon Ball. Lo stesso destino attende i combattenti di Dragon Ball Z come Piccolo, Androide 18, Krillin e altri ancora.

I trailer e le promozioni di Dragon Ball Daima dipingono la serie come un tributo nostalgico alla serie originale di Dragon Ball, mantenendo al contempo l’estetica aggiornata e l’animazione delle uscite più recenti come Dragon Ball Super: Broly.

All’annuncio ufficiale della morte di Akira Toriyama, “Sanda”, un animatore francese ora coinvolto nel progetto di Dragon Ball Daima, ha pubblicato un commovente tributo:

“Quest’opera mi ha salvato in momenti di grande sconforto”, ha dichiarato Sanda. “Mi ha fatto innamorare del Giappone. Senza Toriyama-sensei, non sarei mai diventato animatore. Grazie di cuore. Possa riposare in pace.”

Dragon Ball DAIMA animator, 'Sanda' reacts to Toriyama's passing.

"This is the work that saved me many times when I felt like falling apart.

This is the work that made me fall in love with Japan.

Without Toriyama-sensei, I don't think I would have become an animator.

Thank you… https://t.co/u9bq6e7pcX

— SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) March 8, 2024