Da qualche tempo i fan dello Shonen aspettavano di vedere se Dragon Ball Super avrebbe risposto alla domanda su chi fosse più forte, Goku nella forma Ultra Istinto o Gohan nella modalità Beast. Mentre le prime fasi di questa lotta sono presentate nel Capitolo 102 del manga, questa non è l’unica “amichevole competizione” a cui i lettori assistono. Mentre la battaglia tra padre e figlio potrebbe attirare la maggior parte dell’attenzione nel futuro prevedibile, qui e ora si verifica anche una spensierata lite fraterna.

Attenzione. Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di Dragon Ball Super, il Capitolo 102, sii avvertito che entreremo in territorio spoiler.

Son Goku fa visita alla Terra per vedere finalmente in azione la trasformazione nuova di Gohan, cogliendo l’occasione per portare Goten e Trunks sul pianeta di Beerus. Ignari per la maggior parte dei combattenti Z, i resti dell’Esercito del Fiocco Rosso, inclusi Carmine, sono stati portati accidentalmente anche sul pianeta alieno. Prima che Gohan inizi a mettere alla prova la sua forza contro Goku, decide di combattere contro sia Goten che Trunks per testare alcune delle sue trasformazioni meno potenti.

GOTEN VS GOHAN BRO IM SO HAPPY ITS BEEN DECADES 😭 pic.twitter.com/MqqKjX1tac — SLO (@SLOplays) February 16, 2024

Dragon Ball Super: un epico scontro tra Gohan e Goten

A questo punto, Gohan è su un livello completamente diverso da Goten, con il figlio maggiore di Goku che ha diverse trasformazioni nel suo arsenale rispetto al fratello minore. Quando Gohan decide di portare le cose al suo livello “Ultimate”, i migliori amici cercano di eseguire con successo la danza della fusione. Sfortunatamente, Goten e Trunks non riescono ancora una volta a creare Gotenks, riportando alla versione che è stata protagonista in Dragon Ball Super: Super Hero.

Finora, i lettori del manga non hanno ancora scoperto chi vincerà nel combattimento tra Goku e Gohan. Dei membri maschi della famiglia Son, Goten ha ancora molta strada da fare per raggiungere suo fratello e suo padre, avendo ancora solo la capacità di trasformarsi in Super Saiyan. Alla fine, il figlio più giovane di Goku e Chi-Chi potrebbe dover alzare il suo livello e almeno imparare a trasformarsi in Super Saiyan 2.

Fonte Comic Book