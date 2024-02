Dragon Ball Super 102: Goku e Vegeta reagiscono a Gohan Beast!

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo capitolo, il secondo dopo la fine degli eventi dell’arco Super Hero. E se alcuni fan temevano che non avrebbero più visto la nuova trasformazione di Gohan in azione, si sbagliavano. Infatti il capitolo 102 non solo mostra ancora una volta la nuova trasformazione del giovane Saiyan, ma questo accade di fronte a Goku e Vegeta. L’arco narrativo del manga che adatta gli eventi dell’ultimo film si è concluso con Gohan che sblocca una nuova forma. Il capitolo successivo la fine dello scontro contro Cell Max, ha visto Goku e Vegeta scoprire che la Terra era in pericolo, ma Gohan e Piccolo hanno fermato la grande minaccia. Goku e Vegeta rimangono però sorpresi del fatto che Gohan ha raggiunto un nuovo livello di potere.

Dragon Ball Super ha posto le basi per un combattimento tra Goku e Gohan, dopo che il protagonista aveva appreso che Gohan aveva probabilmente superato lui e Vegeta con questa nuova forma. Il capitolo più recente vede Goku invitare ufficialmente Gohan a un nuovo incontro di combattimento sul pianeta di Beerus. E il capitolo 102 ha mostrato le reazioni di Goku e Vegeta nel vedere Gohan trasformarsi nella sua “Modalità Bestia” per la prima volta. E sono rimasti a bocca aperta nel vedere l’aura di ki che questa forma sprigiona.

Il capitolo 102 del manga disegnato da Toyotaro riprende da Goku invitare Gohan a un nuovo incontro di combattimento sul pianeta di Beerus per testare questa nuova forma. Dopo aver visto Gohan in azione contro Goten e Trunks, lo sparring inizia quando Gohan accede alla sua sua nuova trasformazione. Gohan spiega che Piccolo ha contribuito a dare il nome a questa nuova forma dopo la loro lotta contro Cell Max. E Goku e Vegeta sono rimasti sorpresi nel vedere questa nuova forma in azione.

Non si conosce ancora l’entità del potere di Gohan in questa forma, ma per ora sembra che Goku e Gohan siano su un piano di parità nonostante Goku usi l’Ultra Istinto nel combattimento. Il capitolo giunge al termine prima che padre e figlio raggiungano un livello sufficientemente significativo da testare veramente le loro nuove abilità.

Fonte – Comicbook