Tra le uscite Planet Manga del 8 febbraio 2024 troviamo Spider-Man: Fake Red, il nuovo manga del celebre eroe Marvel, oltre all’esordio della nuova edizione di Cuore di Menta di Wataru Yoshizumi, già autrice di Marmalade Boy.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 8 febbraio 2024.

Le uscite Planet Manga del 8 febbraio 2024

Shangri-La Frontier 12

Manga Top 179

5,20 €

Finito in una città sommersa, Sunraku deve scoprire come battere Kthanid, il Signore degli Abissi! Per riuscirci, però, dovrà superare una vera e propria corsa contro il tempo… Anche perché, nel mentre, è necessario raggiungere Kattso e Pencil alla Global Game Competition! Riuscirà a completare la missione?

Shangri-La Frontier Expansion Pass 12

8,20 €

Dodicesimo numero, dodicesimo booklet imperdibile per tutti i fan di questo avvincente manga! Tra un gioco e l’altro, Sunraku, Kattso e Pencil continuano a sfidarsi e, allo stesso tempo, a rinsaldare la loro “combattuta” amicizia. A cosa giocheranno questa volta?

Spider-Man: Fake Red

Arashi 50

12,90 €

TESTI E DISEGNI DI YUSUKE OSAWA, GIÀ AUTORE DI THE MANDALORIAN

Yu vive a New York, va male a scuola e non riesce a farsi degli amici. Un giorno, però, trova il costume di Spider-Man e decide di provare a indossarlo… Un nuovo, incredibile manga con protagonista il più famoso eroe Marvel!

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 24

Manga Hero 59

5,20 €

COS’È VERAMENTE IL GIRONE MIETITORE?

Il gioco occulto scatenato da Kenjaku per spingere gli stregoni a massacrarsi a vicenda cela vari segreti. Itadori e Fushiguro cercano di trovare una scappatoia nelle regole così che Tsumiki possa evitare di partecipare alla strage.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 11

Manga Saga 79

5,20 €

L’ESERCITO DI ATHENA IN MARCIA VERSO IL CASTELLO DI HADES…

…Ma prima di sferrare l’attacco decisivo, un’ultima barriera dev’essere abbattuta. Il sipario si apre su una nuova, epica battaglia. Va in scena un regolamento di conti rimasto in sospeso fin dalla precedente Guerra Sacra…

Aragane No Ko – Diamond In The Rough 8

Collana Japan 178

7,50 €

UNA DECISIONE RIVOLUZIONARIA

Lord Ohma salverà il Villaggio della Scaglia d’Argento da una delle più grandi minacce mai affrontata? Il giovane Kai, mentre si unisce alla lotta per salvare gli abitanti dalla furia dell’ametista, dovrà

affrontare i dubbi e le ansie che finora ha cercato di soffocare.

Demon Slave 13

Manga Heart 59

5,20 €

TUTTE LE MABOTAI SONO SOTTO ATTACCO

Le Otto Divinità hanno scatenato le Devote Adoratrici in ogni angolo del Mato. Ren Yamashiro e le altre leader dovranno scendere in campo. La guerra è iniziata! Yuki Wakura saprà farsi valere? E chi terrà fra le mani le sue catene?

Nana Reloaded Edition 9

7,00 €

Numero speciale a 280 pagine! Le novità e soprattutto le decisioni di Nana “Hachi” Komatsu fanno molto scalpore tra le band dei Blast e dei Trapnest. L’amica Nana Osaki non riesce proprio a capire Hachi, e questo sconvolge entrambe. E cosa succede a Reira, la cantante dei Trapnest?! Inoltre, un’apparizione speciale per Joji di Paradise Kiss!

Spy x Family 1

Planet Manga Presenta 108

5,20 €

DAL GENIALE AUTORE DI TISTA E GEKKA BIJIN, L’ACTION-COMEDY DEL MOMENTO! ECCO IL MANGA CHE HA RIVOLUZIONATO IL GENERE DELLE SPY STORY!

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Cuore di Menta 1

12,00 €

RITORNA LA HIT IN VERSIONE DELUXE DI WATARU YOSHIZUMI, L’AUTRICE DI MARMALADE BOY. PER LA PRIMA VOLTA CON LE ONOMATOPEE ORIGINALI

Maria e Noel sono due simpatiche gemelle; peccato solo che Noel… sia un maschio! Finge di essere una ragazza per poter frequentare la stessa scuola della sorella. Una piccola bugia che finirà per cacciare i protagonisti in un sacco di guai.