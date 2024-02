Dragon Ball Daima: come si presenta il nuovo Kid Goku?

La trasformazione di Goku in un bambino non è una novità per la saga di Dragon Ball, poiché già in passato, con il Grand Tour, il combattente Z era stato ringiovanito in altre occasioni. Ciò non impedisce alla saga shonen di esplorare nuovamente questa situazione di invertimento dell’età, poiché Dragon Ball Daima non solo punta a trasformare Goku in un bambino, ma anche i suoi compagni guerrieri. Durante il recente evento Dragon Ball Games Battle Hour, un produttore esecutivo della serie ha cercato di entusiasmare i fan per la nuova serie animata.

Dragon Ball ha iniziato presentando agli appassionati di anime un Goku bambino, facendolo incontrare con Bulma, combattere contro l’Esercito del Fiocco Rosso e partecipare ad avventure dove il destino dell’universo non pendeva necessariamente dal filo. Con il progredire della serie, Goku è invecchiato fino a diventare, ora in Dragon Ball Super, un combattente Saiyan di almeno quarant’anni.

Vedere Goku trasformato in un bambino sarà interessante per capire se il suo livello di potere diminuirà a causa del ringiovanimento o se Son potrà comunque contare su cose come le sue trasformazioni in Super Saiyan. Mentre i cattivi non sono ancora stati rivelati, sicuramente costituiranno una minaccia grave se riusciranno a trasformare tutti gli eroi dell’anime in bambini.

At #DragonBall Games Battle Hour, Akio Iyoku says,

"I hope that the fans who have not yet seen the story of Goku's childhood adventures will enjoy (DAIMA) as a fresh take on Goku's appeal." How do you feel about this statement while promoting #DragonBallDaima? 👀 pic.twitter.com/QmvGgZvK60 — SUPER クロニクルス (@SupaChronicles) January 29, 2024

Il ritorno di Kid Goku Il produttore esecutivo Akio Iyoku ha accennato alla nuova versione di Goku trasformato nel suo io più giovane: “Spero che i fan che non hanno ancora visto le avventure dell’infanzia di Goku apprezzino (DAIMA) come una nuova interpretazione dell’appeal di Goku.”

Per quanto riguarda Dragon Ball Super, Goku ha parecchio lavoro da fare con la minaccia più pericolosa che attualmente si trova di fronte all’universo, Freezer. Grazie al ritrovamento di una Stanza dello Spazio e del Tempo, alias una Camera Ipertemporale, il despota alieno è riuscito a raggiungere un nuovo livello di potere che gli permette di scatenare la sua trasformazione ultima in versione “Black”. Mentre Goku si allena con Vegeta sul pianeta di Beerus, non si è ancora visto se può reggere il confronto con il villain resuscitato.

Fonte Comic Book