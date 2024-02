One Piece 1105: uno scontro ad “armi pari”? [SPOILER]

One Piece 1105: uno scontro ad “armi pari”?

One Piece è in una fase infuocata mentre l’Arc Egghead diventa sempre più intenso nel manga, e il cliffhanger dell’ultimo capitolo della serie sta finalmente preparando il terreno per lo scontro di Kuma contro i suoi cloni Pacifista. La serie ha continuato a sorprendere con la sua narrazione mentre Luffy e i Mugiwara procedono nel laboratorio dell’isola futura di Dr. Vegapunk. La situazione si è complicata ulteriormente con l’arrivo della Marina intenzionata a cancellare completamente lo scienziato e il laboratorio,Nei capitoli precedenti, la compagna della Peggiore Generazione, Jewelry Bonney, ha svelato che Bartholomew Kuma era suo padre e ha avuto un incontro emozionante con lui, nonostante il fatto che non dovrebbe più agire con alcuna somiglianza del suo vecchio sé e libero arbitrio. Ma con Saturn che chiama un nuovo Buster Call e continua a cancellare l’isola, il nuovo capitolo della serie ha posto Kuma e Bonney saldamente nel mirino dei numerosi Pacifista che attaccano. Il capitolo 1105 di One Piece riprende poco dopo che Saturn ha ordinato un Buster Call per cancellare completamente il laboratorio di Dr. Vegapunk. Ciò significa che i Pacifista stavano colpendo indiscriminatamente con i loro colpi laser.Mentre Kuma e gli altri cercavano di fuggire dall’isola in una capsula volante, è stata rapidamente tagliata a metà dall’Ammiraglio Kizaru. Nella speranza di punire Kuma per il fatto che è riuscito a resistere al controllo dei Marines per così tanto tempo nonostante tutto ciò che gli avevano fatto, Saturn ordina quindi ai Pacifista vicini di sparare a Kuma e Bonney fuori dal cielo. L’Anziano vuole questo destino per Kuma e Bonney specificamente come un modo per punire la follia degli “insetti” che vede ribellarsi ai suoi desideri. Vuole che Kuma incontri una fine ironica per mano dei tanti cloni di armi che avevano sviluppato a causa sua, e ora Kuma si trova faccia a faccia con la morte per mano di questi numerosi Pacifista. È qualcosa che aggiungerebbe ulteriore sale sulla ferita per Bonney, e gli ultimi momenti del capitolo li vedono perdere la speranza mentre i Pacifista prendono la mira. Fonte Comic Book