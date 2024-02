Dragon Ball Daima e l’autore di Death Note collaboreranno

Dragon Ball è attualmente nel bel mezzo dei festeggiamenti per il suo 40° anniversario, e sta collaborando con l’artista di Death Note per un nuovo progetto speciale per alimentare l’entusiasmo intorno a questa nuova pietra miliare. Quest’anno segnerà i 40 anni dall’uscita del manga originale di Dragon Ball di Akira Toriyama sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, e la franchise sta dando il massimo con diversi nuovi progetti per commemorare l’occasione. Non solo l’anime di Dragon Ball tornerà con una nuova serie intitolata Dragon Ball Daima, ma vari grandi nomi di Shueisha si stanno unendo per un nuovo e interessante progetto.

Shueisha commemorerà il 40° anniversario di Dragon Ball con una mostra d’arte speciale per la franchise in Giappone, e ha anticipato l’esposizione mostrando i grandi creatori di Shonen Jump con le loro interpretazioni di Dragon Ball. Remixando le numerose copertine del manga di Dragon Ball nell’anno precedente alla nuova mostra, creatori come Yoshifumi Tozuka di Undead Unluck, Gege Akutami di Jujutsu Kaisen, Yuki Tabata di Black Clover e altri hanno condiviso le loro visioni di Dragon Ball. Ora è stato annunciato che il prossimo contributo sarà dell’artista di Death Note, Takeshi Obata!

Takeshi Obata, artist of DEATH NOTE and Show-ha Shoten!, will be the next artist to participate in the DRAGON BALL Super Gallery Project in next month's Saikyo Jump Issue #4 2024. pic.twitter.com/jplqmOk3P8 — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 30, 2024

La visione di Dragon Ball di Takeshi Obata, l’artista di Death Note e Show-ha Shoten!, sarà svelata il prossimo mese e sarà uno dei tanti rilasci che anticipano la celebrazione completa del 40° anniversario di Dragon Ball più avanti quest’autunno. La parte più significativa della celebrazione sarà la prima di Dragon Ball Daima, che al momento non ha una data di uscita concreta ma è prevista per l’autunno 2024. Il creatore della serie originale, Akira Toriyama, sta fornendo la storia originale e i nuovi design dei personaggi per il prossimo anime, che vedrà un Goku recentemente ringiovanito nel ruolo centrale.

Yoshitaka Yashima e Aya Komaki stanno dirigendo Dragon Ball Daima per Toei Animation, con Katsuyoshi Nakatsuru che adatta i design di Toriyama per l’animazione e Yuuko Kakihara che sovrintende e scrive le sceneggiature. Akira Toriyama accenna alla storia originale di Dragon Ball Daima così: “A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici vengono rimpiccioliti. Per sistemare le cose, si dirigeranno verso un nuovo mondo! È una grande avventura con azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Dal momento che Goku deve compensare le sue dimensioni ridotte, usa il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo.”

Fonte Comic Book