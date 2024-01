Kagurabachi: annunciato il nuovo arco narrativo del manga

Kagurabachi ha dimostrato di essere una delle serie manga imperdibili per tutti coloro appassionati di nuove storie. Dopo il suo debutto risalente a settembre 2023, la serie fantasy è esplosa grazie ai social media. Infatti da un giorno all’altro tantissimi lettori di manga si sono ritrovati a scoprire per la prima volta questo manga che dopo soli pochissimi capitoli è riuscito a conquistare tutti. Infatti questo successo ha permesso al manga di andare avanti con la serializzazione e la serie si sta preparando per il suo prossimo arco narrativo.

Questo nuovo manga ha stupito tutti in quanto dopo meno di cinque capitoli è riuscito a scalare la classifica dei manga più letti su Manga Plus. E parliamo di titoli come Spy x Family e Jujutsu Kaisen.

L’aggiornamento arriva proprio in seguito alla pubblicazione del capitolo più recente di Kagurabachi. In questa occasione i fan hanno scoperto che il manga è pronto per dare il via al suo terzo arco narrativo. Al momento non ci sono informazioni su come sarà questo prossimo arco narrativo, ma il mangaka Hokazono Takeru riuscirà sicuramente a sorprendere tutti.

Naturalmente, Kagurabachi sta preparando una celebrazione per l’evento. Possiamo già confermare che il nuovo arco narrativo inizierà il 5 febbraio e Kagurabachi riceverà una pagina a colori speciale. Questa celebrazione è pensata anche per onorare l’uscita del primo volume del manga che i lettori giapponesi potranno presto acquistare.

La serie manga di successo di Takeru ha attualmente due archi narrativi. Dopo quello introduttivo, Kagurabachi ha mostrato il suo potenziale d’azione quello immediatamente successivo che coinvolge Sojo.

Gli eventi di questo manga shonen scritto e disegnato da Takeru Hokazono ruotano attorno a Chihiro. Si tratta di un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. E la sua speranza è quella di diventare un girono un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le spensierate giornate tra lo padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

