Monsters: l’anime di Netflix presenta un easter egg su One Piece

Il tanto atteso adattamento anime di Monsters ha fatto il suo debutto su Netflix e i fan hanno notato che l’episodio speciale nasconde un Easter Egg interessante legato proprio a One Piece. Monsters è un one-shot originali scritto e disegnato da Eiichiro Oda, pubblicata sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha prima che One Piece fosse serializzato. Lo spin-off è presente nella raccolta di racconti intitolata Wanted!, dove ci sono altri one-shots.

Ma solo le idee e gli eventi introdotti in questo one-shot sono diventate ufficialmente canonici in One Piece. E non si tratta di una piccola parentesi, dato che riguarda un momento molto importante della storia di Roronoa Zoro.

Monsters presenta una scena post-credits di cui abbiamo parlando, che introduce esplicitamente Zoro durante un momento molto importante dell’arco narrativo Thriller Bark di One Piece. In questa fase lo spadaccino dei Cappelli di Paglia infatti riceve la spada di Ryuma, ma l’anime in realtà ha un altro Easter Egg. Infatti il doppiatore di Zoro fornisce la narrazione per tutto lo speciale. Questo accade non solo nella versione doppiata in giapponese ma anche in quella inglese. Kazuya Nakai da’ la sua voce come narratore per la versione giapponese.

Diretto da Sunghoo Park per la produzione E&H, Monsters è in streaming su Netflix. Della durata di 25 minuti, Netflix anticipa lo speciale dell’anime con una sinossi che anticipa gli eventi dello spin-off. Monsters si concentra sul percorso di un samurai che lo porta da una giovane cameriera la cui città natale è stata distrutta da un drago. Anche se vuole problemi, ma li trova comunque.

Il cast del doppiaggio per questo speciale vede Yoshimasa Hosoya nei panni di Ryuma, Kana Hanazawa nel ruolo di Flare, Hiroki Tochi doppiare panni di Cyrano e Mitsuaki Madono nei panni di D.R.. E soprattutto Kazuya Nakai nel ruolo del narratore.

Monsters era originariamente un manga one-shot realizzato da Eiichiro Oda che inizialmente debuttò sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1994. E da allora è diventato canonico nel franchise avendo legami con Wano. Con l’adattamento anime ora disponibile in streaming su Netflix, molti più fan potranno dare un’occhiata a questo imperdibile pezzo della storia del franchise.

Fonte – Comicbook